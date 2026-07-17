'प्रायव्हेट जेट' ऐकलं असेल पण संपूर्ण रेल्वे ट्रेन बुक करता येते! भारतीय रेल्वेची खास 'FTR' सुविधा...

Rent an Entire Train Coach!: लग्नाचे वऱ्हाड घेऊन जायचे असो, मोठी कौटुंबिक धार्मिक यात्रा असो वा कॉर्पोरेट ट्रिप, आता प्रवाशांना थेट रेल्वेचा डबा किंवा अख्खी ट्रेन बुक करण्याची सुवर्णसंधी मिळत आहे. अलीकडेच फर्स्ट एसी कूपेमध्ये नवविवाहित जोडप्यासाठी केलेल्या सजावटीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर या सुविधेबाबत अनेकांच्या मनात उत्सुकता निर्माण झाली. मात्र रेल्वेने स्पष्ट केले की डब्याची सजावट करण्यासाठी बाहेरील व्यक्तीला परवानगीशिवाय प्रवेश देणे नियमबाह्य आहे आणि त्याची चौकशी सुरू आहे. भारतीय रेल्वेच्या 'Full Tariff Rate' (FTR) योजनेअंतर्गत प्रवाशांना ही खास सुविधा दिली जात आहे. सध्या पायलट प्रोजेक्ट म्हणून ही सुविधा 'वेस्टर्न रेल्वे'च्या (Western Railway) स्थानकांवरून सुरू होणाऱ्या प्रवासासाठी ऑनलाइन उपलब्ध करण्यात आली आहे..FTR म्हणजे काय आणि किती डबे बुक करता येतात?FTR ही भारतीय रेल्वेची विशेष योजना आहे. या योजनेतून तुम्ही एखाद्या नियमित ट्रेनला तुमचे वैयक्तिक डबे जोडू शकता किंवा जास्त गर्दी असल्यास स्वतंत्र ट्रेनच बुक करू शकता.कोच बुकिंग: नियमित ट्रेनमध्ये तुम्ही तुमच्या ग्रुपसाठी जास्तीत जास्त १० डबे आरक्षित करू शकता.संपूर्ण ट्रेन बुकिंग: प्रवाशांच्या संख्येनुसार किमान १८ ते जास्तीत जास्त २४ डबे असलेली संपूर्ण स्पेशल ट्रेन बुक करता येते. (यात २ लगेज/गार्ड डबे असणे अनिवार्य आहे)..Railway Fine: बिनतिकीट प्रवाशांवर मोठा दणका! नियम मोडल्यास दुप्पट पैसे आकारणार; रेल्वे प्रशासनाकडून नवे दंड जाहीर.बुकिंगसाठी किती खर्च येईल?या सुविधेसाठी रेल्वेने निश्चित नोंदणी शुल्क (Registration Amount) ठरवले आहे-सिंगल कोचसाठी: ७ दिवसांपर्यंतच्या प्रवासासाठी प्रति डबा ५०,००० रुपये नोंदणी शुल्क लागेल. ७ दिवसांपेक्षा जास्त प्रवास असल्यास प्रति डबा, प्रतिदिन १०,००० रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.संपूर्ण ट्रेनसाठी: किमान १८ डब्यांसाठी ९ लाख रुपये नोंदणी शुल्क आहे. १८ पेक्षा जास्त डबे असल्यास प्रति डबा ५०,००० रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील..बुकिंग करण्याची सोपी पद्धतप्रवासाच्या ६ महिने आधीपासून ते किमान ३० दिवस आधीपर्यंत तुम्ही या सुविधेसाठी अर्ज करू शकता.१. ऑनलाइन पद्धत (IRCTC FTR पोर्टल)-IRCTC च्या अधिकृत FTR संकेतस्थळावर (ftr.irctc.co.in) नोंदणी करा.प्रवासाची तारीख, स्थानक, डब्यांची संख्या ही माहिती भरून अर्ज करा.अर्ज केल्यावर मिळणारा संदर्भ क्रमांक वापरून ६ दिवसांच्या आत नोंदणी शुल्क भरा. त्यानंतर तुमचा FTR नंबर येईल.२. ऑफलाइन पद्धत (रेल्वे स्थानकावरून)-मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक (CBS) किंवा स्टेशन मास्टर यांच्याकडे लेखी अर्ज सादर करा.तिथून मिळालेल्या संदर्भ क्रमांकाच्या पावतीसह UTS काउंटरवर फी जमा करा आणि तुमचा FTR नंबर मिळवा..बुकिंग रद्द झाल्यास पैसे कसे परत मिळणार? (Refund Rules)जर काही कारणास्तव हे बुकिंग तुमच्याकडून रद्द करण्यात आले किंवा रेल्वे प्रशासनाकडून ते रद्द झाले, तर रिफंड मिळण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल-मॅन्युअल पद्धत: हा रिफंड थेट डिजिटल पद्धतीने खात्यात जमा न होता रेल्वेच्या 'चीफ कमर्शियल मॅनेजर' (CCM) यांच्या कार्यालयामार्फत नेहमीच्या मॅन्युअल सिस्टीमद्वारे प्रोसेस केला जातो.नियम आणि कपात: तुम्हाला मिळणारा नेमका परतावा हा रेल्वेच्या तत्कालीन प्रचलित FTR नियमांवर आणि लागू होणाऱ्या प्रशासकीय शुल्कावर (Cancellation Charges) अवलंबून असेल. भारतीय रेल्वेची ही सुविधा मोठ्या समूहाने एकत्र, सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध प्रवास करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. मात्र बुकिंग करण्यापूर्वी संबंधित मार्गावरील उपलब्धता आणि अद्ययावत FTR नियम तपासणे आवश्यक आहे..Indian Railways News : कन्फर्म तिकीट असूनही रात्रभर उभा राहून केला प्रवास; रेल्वेला ५० हजारांचा दंड, ग्राहक आयोगाचा मोठा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.