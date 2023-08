Boost Your Immune System : आता माझ्यात ताकद नाही! हे पदार्थ खात बसाल तर हाच जप कराल, वेळीच सावध व्हा!

Boost Your Immune System : पूर्वी लोक भूक लागली म्हणून खात होते. आता केवळ चव आवडते म्हणून गरज नसताना खात सुटणारे लोक आहेत. आपल्या रोजच्या आहारात आपण बऱ्याच अशा गोष्टींचे सेवन करतो ज्यांची आपल्या शरीराला काहीही गरज नाही.

असे काही पदार्थ आहेत ज्यामुळे तुमच्या शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होऊ लागते. म्हणूनच तुम्ही ते खाणे ताबडतोब बंद केले पाहिजे. असे पदार्थ शरीरातील संसर्गाशी लढण्यास मदत करत नाहीत.

शरीर फिट ठेवण्यासाठी योग्य आहाराची खूप गरज आहे. पावसाळ्यात आपण आवडतात म्हणून जास्त स्पायसी आणि मसालेदार पदार्थ खातो. काही लोक तर पावसाळा अन् हिवाळ्यात आयस्क्रीमवरही ताव मारतात. (Boost Your Immune System : Stop eating these things today, otherwise there will be no strength left in the body )

यामुळेच आपल्याला अनेक आजार होतात. बदलत्या ऋतूमध्ये माणसाला होणारे आजार टाळण्यासाठी, जंतूंशी लढण्याची क्षमता असलेल्या अशा पदार्थांचे सेवन केले पाहिजे. तसेच, जेणेकरुन रोगप्रतिकारक शक्ती खूप निरोगी राहू शकेल.

आम्ही तुम्हाला सांगतो, जेव्हा आपल्या शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत असते, तेव्हा ते आपल्याला अनेक प्रकारचे संक्रमण, विषाणू आणि परजीवीपासून संरक्षण करण्यास मदत करते. त्याच वेळी, आपण धोकादायक आजारांपासून देखील वाचतो.

रोगप्रतिकारक शक्ती निरोगी ठेवण्यासोबतच तुम्हाला ऊर्जावानही वाटते. पण जर तुम्ही काही गोष्टी जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास ते तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती बिघडू शकते. जाणून घेऊया कोणते पदार्थ खाणे बंद केलं पाहिजे. (Boost your immunity)

प्रक्रिया केलेले अन्न

आजकाल अनेक लोक प्रक्रिया केलेले अन्न जास्त प्रमाणात खाऊ लागले आहेत. अशा प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांवर ते तुटून पडतात.

हे पदार्थ चविष्ट दिसत असले तरी ते तुमच्या शरीराला तितकेच नुकसान करतात. हे अस्वास्थ्यकर पदार्थांच्या श्रेणीत येतात. वास्तविक, त्यात सोडियमचे प्रमाण जास्त असते. यासोबतच कृत्रिम संरक्षक आणि अस्वास्थ्यकर चरबीही त्यात अधिक आढळतात. यामुळे रोगप्रतिकारक शक्तीवर वाईट परिणाम होतो.(Healthy Food)

तळलेले पदार्थ

जर तुम्ही तळलेले पदार्थ जास्त खाल्ले तर तुमच्या शरीरात अशक्तपणा येतो. त्यात तेलाचे प्रमाण जास्त असते, जे खायला चविष्ट दिसते पण ते तुमचे आरोग्य बिघडवते. तळलेले पदार्थ जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास जळजळ होण्याची समस्या होऊ शकते.

कॅफिन

काही लोक कॅफिनयुक्त पदार्थ जास्त प्रमाणात खातात. मी तुम्हाला सांगतो, यामुळे तुम्हाला झोपेचा त्रास होऊ शकतो. जास्त कॅफिन असलेले पदार्थ खाल्ल्याने तुमची झोप येते, परंतु पुरेशी झोप न घेतल्याने तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होऊ शकते. म्हणूनच तुमचे झोपेचे चक्र कायम ठेवा.

साखरेचे पदार्थ

जर तुम्ही जास्त साखर असलेले पदार्थ खात असाल तर तसे करणे टाळा. तुम्ही हलके साखरेचे पदार्थ खा. वास्तविक, यामुळे तुमच्या पांढऱ्या रक्त पेशी कमी होऊ लागतात आणि आजार वाढू लागतात. त्याच वेळी, रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत झाल्यामुळे, तुमचे शरीर जंतूंशी लढण्यास सक्षम नाही. (Immunity Power)