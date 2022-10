Breakup Gainer : ब्रेकअपनंतर तुमचं वजन वाढतंय? सावधान

By

Over Eating After Break up : नातं सुरू होतं तेंव्हा सगळं जग गुलाबी दिसू लागतं. पण मग काही काळाने नात्यात ताण वाढला की ब्रेक अप केला जातो किंवा विचार करण्यासाठी ठरवून ब्रेक घेतला जातो. पण या दोन्हीही प्रक्रियांमध्ये तुमच्यावरचा मानसिक ताण वाढलेला असतो. एकीकडे आवडती व्यक्ती दूरावल्याचं ओझ असतं तर दुसरीकडे एकाकी पडल्याची भावना.

यात झोप उडते. भूक कमी होते किंवा वाढते. मात्र पूर्वी जो ट्रेण्ड अमेरिकेत मोकळेपणानं बोलला जायचा तो आता आपल्याकडेही दिसतो आहे त्याला म्हणतात ब्रेकअप गेनर किंवा ब्रेकअप पूटऑन. स्ट्रेस इटिंगच्याच कुटुंबातले हे लक्षण की ज्यामुळे आपण आनंदी आहोत असं इतरांना आणि स्वत:ला सांगण्यासाठी अनेकजण खूप खात सुटतात. त्यालाच ब्रेकअप बिंज असंही म्हणतात.

अशावेळी प्रेमभंग झाल्यावर आलेल्या स्ट्रेसमुळे अनेकजण खूप खाऊ लागतात, त्यातून त्यांच्या मनासह शरीराचं आरोग्यही धोक्यात येतं. आणि मग विनोदानं म्हणा किंवा दूःखानं मी ब्रेकअप गेनर आहे असं सांगण्याची वेळ येते. त्यासाठी वेळीच सावध व्हा.

जंकफूड खातात. कोल्डड्रिंक पितात. चॉकलेट खातात. चहा-कॉफी पितात. मात्र त्याचा परिणाम वजनवाढीवर आणि मूडवरही होतो.

काय आहेत साईड इफेक्टस?