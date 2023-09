Calcium Deficiency : शरीरातील हे अवयव ठणकायला लागले की समजून जा कॅल्शिअम कमी पडतंय!

Calcium Deficiency : कॅल्शियम आपल्या शरीरासाठी काय करत नाही ते विचारा. हा एक खनिज घटक आहे जो तुमची हाडे तयार करण्यास आणि त्यांना निरोगी ठेवण्यास मदत करतो. परंतु, तसे होत नाही कारण कॅल्शियम शरीराच्या अनेक अवयवांना निरोगी ठेवण्यात विशेष भूमिका बजावते.

कॅल्शिअम हे तुमचे दात मजबूत करते, रक्ताच्या गुठळ्या होण्यास प्रतिबंध करते. स्नायूंना आकुंचन होण्यास मदत करते आणि हृदयाचे काय सुरळीत राखण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे, कॅल्शिअमची कमी होणे आपल्याला गंभीर आजार देऊ शकते.

काहीवेळा आपण या वेदनांकडे दुर्लक्ष करतो. कारण, आपण आखडून बसलो, किंवा सतत डेस्कवर बसतो यामुळे ते अवयव दूखत असतील असे वाटते. पण, प्रत्येकवेळी हेच कारण नसते. काहीवेळा तुमच्या शरीरात असलेल्या कॅल्शिअमच्या कमतरतेमुळे या अवयवांमध्ये वेदना होतात. (What happens when your body is low on calcium)

कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे हे 3 अवयव देखील कमकुवत होऊ शकतात.

दात सैल होणे

कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे तुमच्या दातांमध्ये सैलपणा निर्माण होऊ शकते. म्हणजेच त्याची रचना बिघडू शकते. मग तुमच्या लक्षात आले असेल की काही लोकांचे दात वाकडा दिसतात. हे खरं तर कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे दातांमध्ये सैलपणा येतो. त्यामुळे दातांची मुळे कमकुवत होऊन दात मोकळे होऊन जागेवरून हलतात.

स्नायू वेदना आणि मज्जातंतू समस्या

कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे तुम्हाला स्नायू आणि मज्जातंतूंच्या समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. कॅल्शियम तुमच्या हालचाली सुधारते. अशा परिस्थितीत जेव्हा त्याची कमतरता असते तेव्हा तुमच्या रक्तवाहिन्या ताणल्या जाऊ शकतात. याशिवाय कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे स्नायू दुखू शकतात आणि मुंग्या येण्याची शक्यता वाढू शकतात.

मेंदूची कमजोरी

कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे अत्यंत थकवा येऊ शकतो. यामुळे निद्रानाश देखील होऊ शकतो. याशिवाय कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे चक्कर येणे यासारख्या समस्याही उद्भवू शकतात. या व्यतिरिक्त, यामुळे मेंदूमधील क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. ज्यामुळे तुम्हाला स्मृतिभ्रंश आणि गोंधळ जाणवू शकतो.

कॅल्शिअमच्या वाढीसाठी हे पदार्थ खा

दूध हा कॅल्शियमचा सर्वोत्तम स्त्रोत मानला जातो. त्यामुळेच दूध नियमित सेवन करावे, असेही सांगितले जाते. एका ग्लास दुधात सुमारे 300 ग्रॅम कॅल्शियम असते. दूध पीत नसाल तर शरीरात कॅल्शियमची किती कमतरता होते.

चीज आणि दही यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांमध्येही भरपूर कॅल्शियम असते, त्यामुळे त्यांचा आहारात नियमितपणे समावेश करा. दह्यामुळे केवळ कॅल्शियम मिळत नाही तर ते आपल्या शरीराला संसर्गापासून वाचवते.

चीजमध्ये कॅल्शियम देखील भरपूर असते, त्यामुळे ते रोज खा, पण लक्षात ठेवा की त्याचे प्रमाण मर्यादित असावे, अन्यथा चरबी वाढू शकते. माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की सर्व प्रकारच्या चीजमध्ये कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात असते, त्यामुळे तुम्हाला हवे ते चीज तुम्ही खाऊ शकता.

टोमॅटोमध्ये व्हिटॅमिन के असते आणि ते कॅल्शियमचाही चांगला स्रोत आहे. त्यामुळे रोजच्या आहारात टोमॅटोचा समावेश करा. टोमॅटोमुळे हाडे मजबूत होतात आणि शरीरातील कॅल्शियमची कमतरता देखील पूर्ण होते.

अंजीर देखील कॅल्शियमचा चांगला स्रोत मानला जातो. याच्या नियमित सेवनामुळे हाडांशी संबंधित आजार दूर होतात, त्याचबरोबर हाडांचा विकासही होतो. वास्तविक अंजीरमध्ये फॉस्फरस देखील असतो आणि हा घटक हाडांचा विकास करतो.