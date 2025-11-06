लाइफस्टाइल

Weight Gain: चहा प्यायल्याने खरंच वजन वाढते का? वाचा आहार तज्ज्ञ काय सांगतात

चहा प्यायल्यामुळे वजन वाढू शकते का? भारतात लोक दिवसातून अनेक वेळा दूध, चहाची पाने आणि साखर घालून चहा पितात. त्यामुळे, चहा पिण्यामुळे वजन वाढू शकते का असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.
Weight Gain: चहा पिण्यामुळे वजन वाढू शकते का? भारतात, चहाशिवाय अनेकांची सकाळ होत नाही. ऑफिस असो, कॉलेज असो किंवा घर असो, एक कप गरम चहा संपूर्ण दिवसाचा थकवा दूर करतो. चहा प्यायल्याने मन आणि आत्म्याला शांती मिळते. पण तुम्हाला माहिती आहे का की एक कप चहा तुम्हाला केवळ शांती देत ​​नाही तर तुमचे वजन देखील वाढवते. अनेक लोक असे मानतात की चहा हलका आहे आणि वजन वाढवत नाही, परंतु सत्य यापेक्षा थोडे वेगळे आहे. खरं तर, चहा स्वतःच लठ्ठपणा वाढवत नाही, परंतु आपण ज्या पद्धतीने आणि किती वेळा चहा पितो त्याचा आपल्या शरीरावर परिणाम होतो आणि वजन वाढू शकते. चला जाणून घेऊया चहा वजन कसे वाढवतो?

