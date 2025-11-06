Weight Gain: चहा प्यायल्याने खरंच वजन वाढते का? वाचा आहार तज्ज्ञ काय सांगतात

Weight Gain: चहा पिण्यामुळे वजन वाढू शकते का? भारतात, चहाशिवाय अनेकांची सकाळ होत नाही. ऑफिस असो, कॉलेज असो किंवा घर असो, एक कप गरम चहा संपूर्ण दिवसाचा थकवा दूर करतो. चहा प्यायल्याने मन आणि आत्म्याला शांती मिळते. पण तुम्हाला माहिती आहे का की एक कप चहा तुम्हाला केवळ शांती देत नाही तर तुमचे वजन देखील वाढवते. अनेक लोक असे मानतात की चहा हलका आहे आणि वजन वाढवत नाही, परंतु सत्य यापेक्षा थोडे वेगळे आहे. खरं तर, चहा स्वतःच लठ्ठपणा वाढवत नाही, परंतु आपण ज्या पद्धतीने आणि किती वेळा चहा पितो त्याचा आपल्या शरीरावर परिणाम होतो आणि वजन वाढू शकते. चला जाणून घेऊया चहा वजन कसे वाढवतो? .चहामध्ये काय आढळते?आहारतज्ञ आणि पोषण सल्लागार सुश्री ऋतिका शर्मा यांच्या मते, चहा प्रामुख्याने चहाच्या पानांपासून बनवला जातो. चहामध्ये कॅफीन, टॅनिन, फ्लेव्होनॉइड्स आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे घटक ऊर्जा देतात, परंतु जेव्हा दूध, साखर किंवा क्रीम टाकले जाते तेव्हा त्याचे पौष्टिक मूल्य पूर्णपणे बदलते. एक कप चहामध्ये अंदाजे 120-150 कॅलरीज असतात. जर तुम्ही दिवसातून 3-4 कप चहा प्यायलात तर तुम्ही 400-600 अतिरिक्त कॅलरीज वापरत आहात, जे तुमच्या वजन वाढण्याची सुरुवात असू शकते. .पोषणतज्ज्ञ रितिका शर्मा सांगतात की, चहा पिल्याने तुमचे वजन वाढते. जर तुम्ही दिवसातून 3 ते 4 कप चहा प्यायलात तर तुमचे शरीर जळण्यापेक्षा जास्त कॅलरीज वापरते, जे नंतर चरबी म्हणून साठवले जाते. गोड, क्रिमी किंवा मसाला चहा सतत प्यायल्याने तुमच्या कॅलरीजचे प्रमाण हळूहळू वाढते..अनेक लोक त्यांच्या चहामध्ये दोन किंवा त्याहून अधिक चमचे साखर घालतात. 1 कप चहामध्ये अंदाजे 2 चमचे साखर = 40 कॅलरीज. जर तुम्ही दिवसातून 3 कप चहा प्यायलात तर फक्त साखर 120 कॅलरीज वाढवते. यामुळे शरीरात चरबी जमा होते, ज्यामुळे लठ्ठपणा आणि वजन वाढते. .फुल-क्रीम दुधात चरबीचे प्रमाण जास्त असते. एक कप फुल-क्रीम दुधात अंदाजे 8-10 ग्रॅम चरबी आणि 150 कॅलरीज असतात. चहामध्ये क्रीम किंवा मलाई घातल्याने कॅलरीजची संख्या आणखी वाढते. ज्यामुळे वजन वाढू शकते. भारतात, चहासोबत बिस्किटे, समोसे, पकोडे खाणे सामान्य आहे. हे स्नॅक्स कॅलरीजचे प्रमुख स्रोत आहेत. फक्त चहा पिणेच नाही तर चहासोबत लहान वस्तू खाल्ल्याने देखील वजन वाढू शकते..चहामध्ये कॅफिन असते, ज्यामुळे झोपेवर परिणाम होतो. झोपेचा अभाव शरीरातील चयापचय मंदावतो. यामुळे कॅलरीज लवकर बर्न होत नाहीत, ज्यामुळे वजन वाढते. पोषणतज्ज्ञ म्हणतात की चहामधील कॅफिन कमी प्रमाणात सेवन केल्यास ते निरुपद्रवी आहे. जर तुम्ही वारंवार गोड दुधाचा चहा प्यायला तर या लपलेल्या कॅलरीज तुमचे वजन वाढवू शकतात. ते म्हणतात की एक कप चहा ठीक आहे, परंतु दररोज 4-5 कप पिल्याने वजन आणि रक्तातील साखर दोन्हीवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून, जर तुम्हाला तंदुरुस्त आणि निरोगी राहायचे असेल, तर तुमच्या चहाच्या सवयींमध्ये काही बदल करा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.