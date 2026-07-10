Fairness Cream & Kidney Health: फेअरनेस क्रीममुळे किडनीला धोका? महाराष्ट्रात पारा (Mercury) असलेल्या क्रीमवर बंदीनंतर डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची माहिती

Fairness Cream Kidney Damage Early Warning Signs: चेहरा उजळवण्याच्या नादात तुम्ही नकळत किडनीला धोका तर पोहोचवत नाही ना? महाराष्ट्र सरकारने पारा (Mercury) असलेल्या काही फेअरनेस क्रीमवर बंदी घातल्यानंतर या उत्पादनांच्या सुरक्षिततेबाबत मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्वचा गोरी करण्याचे दावे करणाऱ्या काही क्रीममधील घातक रसायने किडनीचे गंभीर नुकसान करू शकतात, असा इशारा डॉक्टरांनी दिला आहे. नेमका हा धोका कसा निर्माण होतो आणि कोणती लक्षणे दुर्लक्षित करू नयेत, जाणून घ्या..फेअरनेस क्रीमचा किडनीवर कसा परिणाम होतो?किडनीचे प्रमुख कार्य म्हणजे रक्तातील हानिकारक घटक बाहेर काढणे होय. मात्र पारा शरीरात हळूहळू जमा होत राहतो. त्यामुळे किडनीवर अतिरिक्त ताण येतो आणि तिच्या सूक्ष्म फिल्टरला इजा पोहोचू शकते. डॉक्टरांच्या मते, काही रुग्णांमध्ये फेअरनेस क्रीमचा दीर्घकाळ वापर केल्यानंतर 'मेम्ब्रेनस नेफ्रोपॅथी' (Membranous Nephropathy) हा किडनीचा आजार दिसून आला आहे. या विकारात किडनीतील फिल्टर निकामी होऊ लागतात आणि लघवीत प्रथिनांचे (Protein) प्रमाण वाढते. योग्य वेळी उपचार न झाल्यास किडनीची कार्यक्षमता घटू शकते..Face Yoga म्हणजे काय? चेहरा टवटवीत, उजळ आणि टोन दिसण्यासाठी करा 'हे' सोपे व्यायाम.सर्व फेअरनेस क्रीम धोकादायक असतात का?नाही. सर्वच फेअरनेस क्रीम हानिकारक नसतात. बाजारात उपलब्ध आणि अधिकृत परवानगी असलेल्या उत्पादनांवर सुरक्षिततेच्या चाचण्या केल्या जातात.मात्र, बेकायदेशीर, बनावट किंवा घटकांची माहिती न देणारी क्रीम वापरणे टाळावे. कोणतेही स्किन-लाइटनिंग उत्पादन वापरण्यापूर्वी त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरते..कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे?घटकांची (Ingredients) यादी नक्की वाचा.पारा (Mercury) असलेली किंवा संशयास्पद उत्पादने वापरू नका.सोशल मीडियावरील जाहिरातींना किंवा लगेच गोरेपणाचे दावे करणाऱ्या उत्पादनांना लगेच बळी पडू नका.विश्वासार्ह कंपनीचीच उत्पादने खरेदी करा..किडनीच्या आजाराची सुरुवातीची लक्षणेकिडनीचे आजार अनेकदा सुरुवातीला कोणतीही लक्षणे दाखवत नाहीत. मात्र खालील लक्षणे दिसल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.लघवीला जास्त फेस येणेलघवीत रक्त दिसणेपाय किंवा घोट्यांना सूज येणेसतत थकवा जाणवणेकमी वयात अचानक उच्च रक्तदाब होणेलघवी करताना जळजळ होणे.Monsoon Skin Care: पावसाळ्यात चेहऱ्यावर येईल 'ग्लो'! फॉलो करा या ५ सोप्या स्कीन केअर टिप्स.नियमित तपासणी का महत्त्वाची?३० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्तींनी, तसेच मधुमेह, उच्च रक्तदाब, स्थूलता किंवा किडनीच्या आजाराचा कौटुंबिक इतिहास असलेल्या लोकांनी किडनीची नियमित तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. रक्तातील क्रिएटिनिन (Creatinine) पातळी आणि साधी लघवी तपासणी यांच्या मदतीने किडनीचे आरोग्य मूल्यांकन करता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.