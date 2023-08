Driving Tips : जगातले 99% लोक कारचा दरवाजा चुकीच्या पद्धतीने उघडतात? पटत नसेल तर हे वाचाच!

Driving Tips : तुम्हाला कारचा दरवाजा उघडता येतो का? असं कोणी तुम्हाला विचारलं तर तुमची काय प्रतिक्रीया असेल यावर. तुम्ही पटकन म्हणाल, हा काय वेड्यासारखा प्रश्न आहे. आजकालच्या पिढीचा प्रवास हा जन्मल्यापासून चार चाकी गाडीतूनच होतोय, २ वर्षांचा झाल्यावर गाडीच्या स्टेअरिंगसोबत खेळणाऱ्या पोरांनाही गाडीचा दरवाजा उघडता येतो. मग आम्हाला येणार नाही का?.

खरंच विचार करून बघा तुम्हाला चार चाकी गाडीचा दरवाजा योग्य पद्धतीने उघडता येतोय का? तर, जगातल्या ९९ टक्के लोकांना हे काम योग्य पद्धतीने करता येत नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी जसे नियम बनवले जातात तसेच कारच्या दरवाज्यासाठीही आहेत. पण, बऱ्याच लोकांना याबद्दल फारशी माहिती नाही.

कारचा दरवाजा अतिशय काळजीपूर्वक उघडावा कारण तुमच्या निष्काळजीपणामुळे अपघातही होऊ शकतो. खरं तर, कारचा दरवाजा उघडण्याची योग्य पद्धत अशी आहे की, गाडी थांबल्यानंतर कारच्या ड्रायव्हरने स्वत: येऊन दुसऱ्या बाजूचा दरवाजा उघडावा.हा सीन तुम्ही अनेक चित्रपटात पाहिला असेल. असे करणाऱ्या व्यक्तीला मॅनर्स असतात असे मानले जाईल. पण सुरक्षेच्या दृष्टीनेही असे करण्यास कंपनी सांगते. (Car Tips: 99% people open the car door wrongly, no one knows the right way)

ड्रायव्हरने कारचा दरवाजा डाव्या हाताने उघडला पाहिजे. कारण कारमधून बाहेर पडताना तुम्हाला चांगले संतुलन राखण्यात मदत होईल. जेव्हा कारचा दरवाजा उघडण्यासाठी ड्रायव्हर आपला डावा हात पुढे करेल तेव्हा त्याला दरवाजाकडे झुकावे लागेल.

हे करत असताना चालकाची नजर आपोआप गाडीच्या ORVM वर पडेल. जेणेकरून मागून कोणतंही वाहन किंवा व्यक्ती येत नाही हे त्याला कळेल. जर एखादे वाहन किंवा व्यक्ती जवळ येत असेल तर ते दरवाजा उघडण्यापासून थांबवू शकते

जेव्हा ड्रायव्हर डाव्या हाताने दार उघडेल तेव्हा तो उजव्या हाताने दार उघडू शकणार नाही, कारण डाव्या हाताला तेवढा जोर लावता येणार नाही. सक्ती याचा अर्थ असा की तो एका झटक्यात संपूर्ण दरवाजा उघडू शकणार नाही, दरवाजा हळूहळू उघडेल.

अशा स्थितीत मागून एखादे वाहन किंवा व्यक्ती येत असेल तर ते ओआरव्हीएममध्ये पाहून चालक सहज दरवाजा उघडण्यापासून रोखू शकतो. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ते अधिक चांगले आहे. आपण व्यस्त रस्त्याच्या कडेला उभे असताना या गोष्टी लक्षात ठेवणे विशेषतः महत्वाचे आहे. (Driving tips)

या गोष्टी लक्षात ठेवा

- कारचा दरवाजा काळजीपूर्वक उघडा, कारण निष्काळजीपणामुळे अपघात होऊ शकतो.

- ड्रायव्हरने कारचा दरवाजा डाव्या हाताने उघडावा.

-हे तुम्हाला कारमधून बाहेर पडताना चांगले संतुलन राखण्यास आणि सुरक्षितपणे दरवाजा उघडण्यास मदत करेल.

-डाव्या हाताने दरवाजा उघडल्यावर तुम्हाला दरवाज्याकडे झुकावे लागते, त्यामुळे तुमची नजर आपोआप कारच्या ORVM वर पडते.

- हे तुम्हाला कळू शकते की कारच्या मागून कोणतेही वाहन किंवा व्यक्ती येत नाही.

डाव्या हाताने दरवाजा उघडताना उजव्या हाताला जेवढी शक्ती लागते तेवढी लागत नाही.

-- म्हणजे दार हळू हळू उघडेल आणि मागून एखादं वाहन किंवा व्यक्ती येत असेल तर ORVM मध्ये पाहून तुम्ही दरवाजा सहज उघडण्यापासून थांबवू शकता.