Driving Tips : रोजचा पेपर वाचताना अनेकवेळा अशा बातम्या आपल्या नजरेखालून जातात. ज्यात गाडी चालवतानाच छातीत दुखायला लागलं आणि अपघात झाला. कार चालवताना अनेकवेळा अशी परिस्थिती उद्भवते की तुम्हाला ताबडतोब गाडी थांबवावी लागते. यासाठी काही पावले लक्षात ठेवल्यास अपघात टाळता येतात.

लोक ड्रायव्हिंग शिकतात पण हे शिकताना आपत्कालीन परिस्थितीत काय करावे हे कोणीही सांगत नाही. विशेषतः जेव्हा तुम्हाला गाडी अचानक थांबवायची असते. अशा स्थितीत बरेच लोक वेगात ब्रेक लावतात पण तरीही वाहन थांबत नाही. (Driving Tips : What is the fastest way to stop a car)

त्यामुळे अपघाताचा धोका कायम आहे. असे केल्याने केवळ गाडीचेच नुकसान होत नाही तर चालक व इतर वाहने किंवा रस्त्यावरून चालणाऱ्यांनाही दुखापत होऊ शकते. (Driving Tips)

आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की आपत्कालिन प्रसंगी तुम्ही सहज गाडी कशी थांबवू शकता. आणि ते सुद्धा कुणाला किंवा स्वतःला इजा न करता. फक्त यासाठी आपण काही सोप्या स्टेप लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. (Car Care Tips)

अचानक ब्रेक मारताना

वाहन चालवताना अनेकवेळा अशी परिस्थिती उद्भवते की अचानक ब्रेक लावावा लागतो. पण यानंतरही अनेकवेळा तुम्हाला वाटले असेल की गाडी थांबण्याऐवजी वेगाने सरकायला लागली आहे. असे घडते कारण ब्रेक लावताना आपण घाबरून क्लच देखील दाबतो. यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने लक्षात ठेवावी लागेल.

- जेव्हा तुम्हाला अचानक ब्रेक लावावे लागतील, तेव्हा प्रथम ब्रेक लावा आणि पटकन गीअर बदला आणि कार दुसऱ्या किंवा पहिल्या गिअरमध्ये ठेवा आणि क्लच लवकर सोडा. त्यामुळे धक्काबुक्की करणाऱ्या वाहनाचा वेग कमी होईल.

- त्याच वेळी ब्रेक पूर्णपणे दाबा. असे केल्याने गीअर आणि ब्रेकच्या संयोजनामुळे टायर जाम होतील आणि वाहन रस्त्यावर घसरणार नाही.

- या दरम्यान, स्टिअरिंगवर पूर्ण नियंत्रण ठेवा. जर स्टेअरिंग वळले, तर वाहन देखील त्याच्या जागी वेगाने फिरण्याच्या स्थितीत असेल, जे अपघातास निमंत्रण देईल.

- पेडल ब्रेकसह हँडब्रेक कधीही जास्त वेगात वापरू नका, ते वाहन देखील वळवू शकते.

आवश्यक अंतर किती आहे

कोणतेही वाहन थांबवण्यासाठी ठराविक अंतर आवश्यक आहे. आपत्कालीन ब्रेकिंगच्या बाबतीतही, कार स्वतःच्या गतीने पुढे जाईल. म्हणूनच कार नेहमी नियंत्रित वेगाने चालवली पाहिजे कारण कार थांबण्यासाठी 60 ते 100 मीटरची आवश्यकता असते. जर तुमचा वेग जास्त असेल तर हे अंतरही वाढेल आणि अपघाताचीही शक्यता.

कार स्वयंचलित असल्यास

जर तुम्ही ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन कार चालवत असाल तर तुम्हाला फक्त ब्रेक लावावे लागतील. कारण ऑटो ट्रान्समिशन कारचा वेग ओळखल्यानंतर आपोआप गियर खाली करेल आणि कारचा वेग कमी करेल.