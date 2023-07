Driving Tips : पावसाळ्यात बाईक चालवताना या गोष्टी लक्षात ठेवा नाही तर..

Bike Driving Tips for Monsoon: पावसाळ्यात बाईक आणि स्कूटरस्वारांना सर्वाधिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. कारण रस्ते पाण्याने तुंबतात, निसरडे होतात, त्यामुळे रस्ते अपघाताच्या घटनांमध्ये वाढ होते. पावसाळ्यात बाईक चालवताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेतली तर तुमचा प्रवास अधिक चांगला आणि सुरक्षित होईल.

जर तुम्ही पावसाळ्यात बाईक चालवत असाल तर या हवामानात काही महत्त्वाच्या गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवाव्यात. या गोष्टींची काळजी न घेतल्यास पावसात बाईक चालवणे तुमच्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.

येथे आम्ही तुम्हाला काही खास टिप्स सांगत आहोत, ज्याचा अवलंब करून तुम्ही पावसाळ्यातही सुरक्षित बाइक रायडिंग करू शकता. (Driving Tips : Biking in the Rain Essential Things to Remember for a Safe Journey)

हेल्मेट

कोणत्याही हवामानात हेल्मेटशिवाय बाईक चालवू नये आणि पावसाळ्यात विशेष काळजी घ्यावी. अपघाताच्या वेळी हेल्मेटमुळे बाईकस्वाराचा जीव वाचण्यास मदत होते. हेल्मेटच्या काचेमुळे पावसात पाण्याचे थेंब डोळ्यांवर पडत नाहीत, त्यामुळे बाईक चालवणे सोपे जाते. (Bikes)

फिंगर वाइपर

पावसात हेल्मेटवर येणाऱ्या थेंबांमुळे लक्ष विचलित होते, त्यामुळे अपघाताची शक्यता वाढते. बाजारात उपलब्ध असलेले फिंगर वाइपर खरेदी करून तुम्ही हेल्मेटच्या काचा फिंगर वायपरने साफ करत राहू शकता. त्यामुळे पावसाळ्यात वारंवार बाईक थांबवण्याचा त्रास संपेल आणि अपघाताची भीतीही कमी होईल.

समोरील वाहनाच्या मागोमाग गाडी पळवा

पावसात बाईक चालवताना या अतिशय उपयुक्त टिप्स आहेत. समोरून धावणाऱ्या कार किंवा ऑटोच्या मदतीने तुम्ही बाईक ठराविक अंतरावर ठेवून त्याचा पाठलाग करू शकता. तुम्ही समोरून चालणाऱ्या ऑटोच्या मागे मध्यभागी बाईक देखील ठेवू शकता.

जेणेकरुन तुम्हाला समोरच्या खड्ड्यातून ऑटो कसा बाहेर पडत आहे हे समजणे तुम्हाला सोपे जाईल. पावसात त्याचा अवलंब केल्याने तुम्ही रस्त्यावर अचानक पडलेले खड्डे किंवा दगड इत्यादी टाळू शकता.(Monsoon Driving Tips)

पाणी साचलेल्या रस्त्यावरून बाईक पळवू नका

अनेक वेळा मौजमजेच्या मूडमध्ये आपण बाईक पाण्याने भरलेल्या रस्त्यावरून बाहेर काढतो. असे केल्याने बाईक खड्ड्यात जाण्याचा धोका आहे. ज्या ठिकाणी पाणी आहे ती जागा सपाट असावी असे नाही. अशा ठिकाणी खड्डा देखील असू शकतो, ज्यामध्ये तुमची बाईक अडकून अपघात होऊ शकतो. या कारणास्तव, बाईक पाण्याबाहेर नेणे टाळा.

बाईक निसरड्या रस्त्यातून काढू नका

जिथे तुम्हाला वाटेल की समोरचा रस्ता खूप निसरडा आहे, तिथे बाईक काढताना हँडल सरळ ठेवा आणि बाईक सरळ दिशेने न्या. अशा रस्त्यावर वळण घेण्यासाठी, वेग अत्यंत कमी ठेवा आणि शक्य असल्यास बाईक सरळ पुढे नेऊन वळवा. अशा रस्त्यांवर बाईक घसरून अपघात होण्याची शक्यता असते. (Monsoon)

ब्रेक

पावसाळ्यात अचानक ब्रेक लावणे टाळा. अचानक ब्रेक लावणे आवश्यक असल्यास, दोन्ही ब्रेक एकाच वेळी वापरा. तर, सामान्य ब्रेकिंग दरम्यान, फक्त मागील ब्रेक वापरण्याचा प्रयत्न करा. आवश्यक असल्यासच मागील ब्रेकसह पुढील ब्रेक हलकेच वापरा. वळणावर ब्रेक लावू नयेत हे देखील लक्षात ठेवा.

सुरक्षित अंतर ठेवा

पावसात बाईक चालवताना इतर वाहनांपासून योग्य अंतर ठेवा. जर तुम्ही समोरून धावणाऱ्या कारच्या जवळून बाईक चालवली तर तुम्हाला तुमच्या समोरील रस्त्यावर खड्डे वगैरे दिसणार नाहीत.

तसेच, डाव्या-उजव्या इंडिकेटरच्या वेळी, आपण बाइक हाताळू शकणार नाही आणि अपघातास बळी पडू शकता. कोणत्याही 4-चाकी वाहनात 2-व्हीलरपेक्षा अधिक ब्रेकिंग क्षमता असते. समोरच्या कारने अचानक ब्रेक लावल्यास तुम्हाला दुखापत होऊ शकते.

लाईट्स

जर तुम्ही मुसळधार पावसात बाइक चालवत असाल आणि दृश्यमानता कमी असेल तर बाईकचा हेडलाइट चालू ठेवा. यामुळे तुम्हाला बाईक चालवण्यास मदत तर होईलच, पण समोरून येणाऱ्या वाहनांच्या चालकांनाही तुमची बाईक सहज दिसेल, त्यामुळे अपघाताचा धोका खूपच कमी आहे.

स्पीड

ओव्हरस्पीडने बाईक चालवणे सर्व हवामानात धोकादायक असते. पावसाळ्यात ओव्हरस्पीड चालवणे अधिक धोकादायक बनते, कारण या हवामानात बाइक अधिक निसरडी असते. नेहमी लक्षात ठेवा की बाईक/बाईक जास्त वेगाने चालवू नका. तसेच, नेहमी सतर्क राहा, जेणेकरुन अचानक आलेल्या परिस्थितीत तुम्ही बाइकवर सहज नियंत्रण ठेवू शकता.