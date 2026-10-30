या देशात माणसांप्रमाणेच चक्क कुत्र्यांची काढली जाते मिरवणूक; काय आहे या अनोख्या उत्सवाची परंपरा? जाणून घ्या

CHINA DOG CARRYING FESTIVAL TRADITION AND HISTORY: जगात वेगवेगळ्या भागात वर्षानुवर्ष बऱ्याच वेगळ्या, अपिरिचित आणि खास परंपरा जपल्या जातात. काही ठिकाणी गावातल्या एका लहान मुलीली देवीचं रुप मानलं जातं, तर काही ठिकाणी दफन केलेलं पूर्वजांचं प्रेत पुन्हा खोदून बाहेर काढलं जातं. पण, या काही परंपरा ऐकायला जितक्या वेगळ्या वाटतात, तितक्याच त्यामागच्या कथा रंजक असतात. चीनमध्ये सुद्धा असाच एक उत्सव साजरा केला जातो. ज्यामध्ये कुत्र्याला पारंपरिक पोशाख घालून, दागिन्यांनी सजवलं जातं आणि चक्क पालखीत बसवून गावातून त्याची मिरवणूक काढली जाते. कुत्र्याला एवढा मान का दिला जातो आणि या उत्सवाची सुरुवात कशी झाली, यामागे दोन रंजक कथा सांगितल्या जातात..कुठे आणि कधी साजरा होतो हा उत्सव?चीनमधील नैऋत्येकडील गुइझोऊ प्रांतात असलेल्या जियाओबांग गावात हा आगळावेगळा सोहळा पार पडतो. या गावात मियाओ समुदायाचे लोक राहतात. त्यांच्या परंपरेमध्ये कुत्र्याला विशेष स्थान आहे. कुत्रा हा केवळ पाळीव प्राणी नसून संकटाच्या वेळी मदत करणारा आणि गावाचं रक्षण करणारा साथीदार असल्याची त्यांची भावना आहे.कुत्र्याविषयीचा आदर आणि त्याच्याप्रती असलेली कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी येथे दरवर्षी 'डॉग कॅरिंग फेस्टिव्हल' आयोजित केला जातो. स्थानिक लोक या उत्सवाला 'ताई गोउ जी' या नावाने ओळखतात..कुत्र्याला पारंपरिक वेशभूषा करून सजवलं जातंया सोहळ्यासाठी गावकरी एका कुत्र्याची निवड करतात. त्यानंतर त्याला मियाओ समुदायाच्या पारंपरिक पद्धतीनुसार सजवलं जातं. कुत्र्याच्या अंगावर रंगीबेरंगी पोशाख चढवला जातो. डोक्यावर वाघाच्या चेहऱ्याची प्रतिमा असलेली टोपी आणि गळ्यात चांदीचा अलंकार घातला जातो..एकही रुपया मिळणार नव्हता, तरी तरुणीने स्वीकारलं १०० पाणीपुरी खाण्याचं आव्हान; पुढे काय घडलं? पाहा Video.यानंतर या कुत्र्याला बांबूपासून बनवलेल्या पालखीत बसवून गावातून फिरवलं जातं. मिरवणुकीदरम्यान ढोल-ताशांचा गजर, पारंपरिक नृत्य आणि गाण्यांनी संपूर्ण परिसर उत्साहात न्हाऊन निघतो. काही ठिकाणी लोक एकमेकांवर चिखलही उडवतात. या उत्सवामुळे गावात भरपूर पाऊस पडावा, शेतीला चांगलं पीक यावं आणि सर्वत्र आनंद-समृद्धी राहावी, अशी गावकऱ्यांची इच्छा असते..या परंपरेमागे आहेत दोन रंजक कथाया उत्सवाची सुरुवात नेमकी कशी झाली, याबाबत दोन पारंपरिक कथा प्रचलित आहेत.पहिली कथा दुष्काळाशी संबंधित आहे:असं सांगितलं जातं की, पूर्वी एकदा या गावात पावसाने पाठ फिरवली होती. पाण्याअभावी गावकरी त्रस्त झाले होते. त्याच काळात एका वृद्ध व्यक्तीला स्वप्न पडलं. स्वप्नात देवाने कुत्र्यासोबत प्रार्थना करण्याचा संदेश दिला. गावकऱ्यांनी तसं केल्यानंतर पाऊस पडला आणि दुष्काळाचं संकट दूर झालं, अशी स्थानिकांची मान्यता आहे..दुसरी कथा एका कुत्र्याच्या मदतीशी जोडलेली आहे:प्राचीन काळात एका कुत्र्याने गावकऱ्यांना जमिनीखाली असलेल्या पाण्याच्या स्रोताचा शोध लावून दिला होता. त्यामुळे गावाला पाणी मिळालं आणि अनेकांचे प्राण वाचले. या घटनेनंतर कुत्र्याला गावकऱ्यांनी रक्षकाचा दर्जा दिला. त्याच्या उपकारांची आठवण म्हणून हा उत्सव सुरू झाल्याचं सांगितलं जातं..लावणीच्या ठेक्यावर थिरकला चिमुकला! डान्स पाहून नेटकरीही झाले थक्क; Video Viral.लहान मुलांच्या आरोग्यासाठीही केली जाते खास प्रथाया उत्सवात केवळ कुत्र्याची मिरवणूक काढली जात नाही, तर लहान मुलांसाठीही एक वेगळा विधी केला जातो. गावातील अविवाहित तरुणी कुत्र्याची पिल्लं पाठीवर घेऊन घराघरांत जातात आणि तांदूळ जमा करतात. या परंपरेला 'शंभर कुटुंबांचा तांदूळ' असं म्हटलं जातं.जमा केलेल्या तांदळापासून अन्न तयार केलं जातं. त्यानंतर गावातील ज्येष्ठ आणि मान्यवर व्यक्ती हे अन्न लहान मुलांना वाटतात. यामुळे मुलांना उत्तम आरोग्य लाभतं आणि त्यांची वाढ चांगली होते, अशी स्थानिकांची श्रद्धा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.