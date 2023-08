Cough Home Remedies :खोकल्यावर औषधं घेऊनही आराम मिळेना? हे उपाय करा नक्की फरक पडेल!

Cough Home Remedies : वातावरणातील बदल, प्रदुषण यामुळे तर आता सर्दी खोकला हे आजार आपल्यासाठी सामान्य झाले आहेत. पावसाळ्या सर्दी खोकला हे आजारा हमखास होतातच. सर्दी येऊन गेली की घसा धरतो अन् खोकल्याचा त्रास सुरू होतो. तुमच्या घरातही कोणी आजारी असेल तर त्यावर काय उपाय आहेत ते पाहुयात.

खोकला ही सामान्य समस्या असली तरी आजकाल पावसाळ्यात व्हायरल तापासोबत खोकल्याचाही त्रास लोकांना होतो. कधीकधी खोकला गंभीर स्वरूप धारण करतो. खोकला बरा होण्यासाठी लोक बाजारातून कफ सिरप विकत घेतात. पण, घरगुती उपायांनी लवकर फरक पडतो.

घरात उपलब्ध असलेले मसाले, तुळस, अश्वगंधा हे आपल्या अनेक आजारांवर गुणकारी ठरतात. प्रत्येकाच्या दारात असलेली तूळस, घरात असलेला मध तुम्हाला खोकल्यापासून मुक्ती देऊ शकतो. कसे ते पाहुयात. (Cough Home Remedies : 5 home remedies are sure to get rid of cough)

तुळशीची पाने

खोकल्यासाठी तुळशीची काही पाने घ्या आणि त्यांचे लहान तुकडे करा. नंतर ही पाने एक कप पाण्यात उकळा. साधारण अर्ध्या कपपर्यंत शिजू द्या. नंतर ते गाळून प्या. तुळशीचे पाणी खोकल्यामध्ये खूप फायदेशीर आहे.

दूध-हळद

अनेक दिवस खोकला बरा होत नसेल तर एक ग्लास कोमट दुधात अर्धा चमचा हळद मिसळून उकळवा. नंतर झोपण्यापूर्वी ते प्या. या घरगुती उपायाने तुम्हाला खोकल्यापासून लवकर आराम मिळेल. यामुळे फ्लूची लक्षणे देखील दिसून येतील.

ज्येष्ठमध

जर तुमचा खोकला बराच काळ बरा होत नसेल. तर एक चमचा ज्येष्ठमध बारीक करून घ्या. नंतर एक कप पाण्यात उकळा. पाणी अर्धे झाल्यावर ते थंड होऊ द्या आणि नंतर गाळून घ्या. तुम्ही ते दिवसातून दोनदा पिऊ शकता.यामुळे तुम्हाला फरक जाणवेल. (Cough Remedies)

आले-मध

खोकल्यापासून आराम मिळण्यासाठी ताजे आले घेऊन ते चांगले ठेचून घ्यावे. नंतर एक चमचा मधामध्ये आल्याचा रस मिसळा. हे मिश्रण रोज सकाळी आणि संध्याकाळी प्या. २ ते ३ दिवसात खोकल्यापासून आराम मिळेल.

खोकल्यापासून आराम मिळवण्यासाठी एका ग्लास कोमट पाण्यात मीठ मिसळून घरगुती उपाय करा. नंतर हे पाणी थोडे कोमट असताना दिवसातून दोनदा गुळण्या करा. यामुळे घसा खवखवणे आणि खोकला देखील काही दिवसात छुमंतर होईल.

आलं-मीठ

आल्याचा छोटा तुकडा बारीक कुटून घ्या आणि त्यामध्ये चिमूटभर मीठ मिक्स करा. हे मिश्रण आता आपल्या दाढेखाली ठेवा आणि त्याचा रस हळूहळू घशामध्ये उतरू द्या किंवा जो रस निघेल तो गिळत राहा. पाच मिनिटांनंतर आले बाहेर फेका आणि कोमट किंवा साध्या पाण्याने गुळण्या करा. पाच मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ आले तोंडामध्ये ठेवू नका. (Salt for health)

खोकला जास्त असेल तर काळजी घ्या

एक आठवड्यापेक्षा जास्त काळ खोकला टिकला असेल तर दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरु शकते. त्यासाठी वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन उपचार करुन घ्या. कारण सतत खोकला येणे हे क्षयरोग म्हणजेच टीबीचे लक्षण असू शकते.

थंडी जास्त असेल तर खोकला होणं सामान्य बाब आहे. मात्र, खोकल्याची तीव्रता अधिक असेल आणि एक आठवड्यापासून सतत खोकला येत असेल तर मात्र, तुम्हाला वेळीच पावलं उचलण्याची गरज आहे. कारण दीर्घकाळ खोकला असणे ही गंभीर आजाराचे लक्षण ठरु शकते.

दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ टिकणारा खोकला हे टीबीचे लक्षण असू शकते. कधीकधी टीबीचा खोकला एक महिन्यांपर्यंत जात नाही. जर वेळीच उपचार नाही घेतले तर हा आजार गंभीर ठरुन शकतो.