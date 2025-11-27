Croma sale : क्रोमाच्या Black Friday Sale मध्ये 50% वाली डिस्काउंट ऑफर! कोणत्या वस्तू मिळतायत अर्ध्या किंमतीत? पाहा एका क्लिकवर

Croma Latest News : भारतातील आघाडीचे इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर क्रोमाने यंदाचा बहुप्रतिक्षित ब्लॅक फ्रायडे सेल जाहीर केला. जो 22 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर या आठवडाभर चालणाऱ्या या सेलमध्ये स्मार्टफोन, टीव्ही, लॅपटॉप, वॉशिंग मशिन यासह सर्व श्रेणींवर 50 टक्के पर्यंत शॉक करणारी सूट मिळत आहे. ही ऑफर क्रोमाच्या दुकानात आणि ऑनलाइन (croma.com व टाटा न्यू ॲप) दोन्ही ठिकाणी उपलब्ध आहे..या सेलमध्ये आयफोनप्रेमींसाठी खास भेटiPhone 16 (128GB) केवळ 39990 रुपये पासूनiPhone 17 (256GB) 45900 रुपयेपासूनiPhone Air (256GB) 54900 रुपयेपासूनतसेच Oppo F31 5G 21600 रुपयेला आणि OnePlus 13R (12GB+256GB) 37999 रुपयेपासून मिळणार..AI Video Apps : AI ने बनवलेले व्हिडिओ नेमके ओळखायचे कसे? पाहा एका क्लिकवर.टीव्ही घेणाऱ्यांसाठी जबरदस्त डील्ससॅमसंग, टीसीएल, हायर यांच्या निवडक मॉडेल्सवर 50% पर्यंत सूट मिळत आहे. 55 इंच किंवा त्यापेक्षा छोटा टीव्ही घेतल्यास 26990 रुपये इतक्या किमतीचा LG साऊंडबार फक्त 11490 रुपयेला मिळेल. सॅमसंगचा 75 इंच 4K टीव्ही 124300 रुपयेच्या ऐवजी 62973 रुपयेला, तर क्रोमाचा 55 इंच टीव्ही 47500 रुपयेच्या ऐवजी 31990 रुपयेला उपलब्ध आहे..iPhone 17 Discount : TATA अर्ध्या किंमतीत विकत आहे iPhone 17! इथे लपलीये स्पेशल डील; पटकन करा बूकिंग, फक्त तीन दिवस बाकी.वॉशिंग मशिनमध्ये सॅमसंगची TL सीरिज 16416 रुपयेपासून तर 8 किलो फ्रंट लोड मशिन 30628 रुपयेपासून मिळेल.लॅपटॉप हवे असणाऱ्यांसाठी मॅकबुक एअर M4 55911 रुपयेपासून, सॅमसंग नेक्स्ट जेन AI PC 54741 रुपयेला आणि लेनोवो i5 रुपये44950 पासून उपलब्ध आहे .या व्यतिरिक्त एक्सचेंज ऑफर, बँक कॅशबॅक, नो-कॉस्ट EMI आणि सोपे हप्तेही मिळणार आहेत. इन्फिनिटी रिटेलच्या प्रवक्त्याने सांगितले, ब्लॅक फ्रायडे आता भारतातील सर्वात मोठा शॉपिंग आठवडा बनला आहे. यंदा आम्ही खऱ्या अर्थाने मोठ्या सूट आणि सोप्या पेमेंट पर्यायांवर भर दिला आहे, जेणेकरून ग्राहक आत्मविश्वासाने अपग्रेड करू शकतील..iPhone 17 Discount : TATA अर्ध्या किंमतीत विकत आहे iPhone 17! इथे लपलीये स्पेशल डील; पटकन करा बूकिंग, फक्त तीन दिवस बाकी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.