DMart Sale : डी-मार्ट संडे ब्लॉकबस्टर सेलमध्ये खास ऑफर्स; वस्तूंवर 30% ते 50% पर्यंत डिस्काउंट, पाहा एका क्लिकवर

७ जूनच्या डी-मार्ट संडे स्पेशल सेलमध्ये ग्राहकांसाठी आकर्षक डिस्कउंट ऑफर्स सुरू आहेत. घरगुती वापराच्या निवडक वस्तूंवर ५0% पर्यंत बंपर डिस्काउंट जाहीर करण्यात आला आहे. महिन्याच्या पहिल्या वीकेंडला होणाऱ्या या विशेष सेलमध्ये किराणामाल, स्वयंपाकघरातील साहित्य आणि कपड्यांवर भरघोस ऑफर्स देण्यात आल्या आहेत..संडे ब्लॉकबस्टरडी-मार्टचा हा रविवारचा सेल कौटुंबिक खरेदीदारांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरत आहे. महिन्याच्या सुरुवातीलाच घरचा किराणा भरणाऱ्यांसाठी तेल, डाळी, तांदूळ आणि सुकामेवा यांसारख्या रोजच्या अन्नधान्यांवर नेहमीपेक्षा जास्त डिस्काउंट दिली जात आहे. ब्रँडेड उत्पादनांवर किमान ७% सूट तर आहेच पण कौटुंबिक पॅक्स आणि 'buy 1, get 1' सारख्या ऑफर्समुळे किराणा सामानाच्या एकूण बिलावर मोठी बचत करणे शक्य होणार आहे..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.मोठी सूटज्या वस्तूंवर २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत थेट सूट मिळणार आहे, त्यामध्ये प्रामुख्याने किचनवेअर आणि होम डेकोरचा समावेश आहे. स्टीलचे डबे, नॉन स्टिक पॅन, काचेच्या बाटल्या आणि प्लास्टिक कंटेनर्स अर्ध्या किमतीत उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यासोबतच बेडशीट, टॉवेल, आणि बाथरूम क्लीनिंगच्या वस्तूंवरही धमाकेदार डिस्काउंट लाइव्ह करण्यात आला आहे.Vastu Tips : घरात खूप रखरख वाटते? 'या' 5 बिनकामाच्या वस्तू हिरावू शकतात तुमची शांती; खेचतात नकारात्मकता, कुटुंबात सतत वाद.फॅशन आणि इलेक्ट्रॉनिक्सया रविवारच्या सेलचे मुख्य आकर्षण म्हणजे केवळ किराणा नव्हे तर गारमेंट्स सेक्शनच्या ऑफर्स. उन्हाळा आणि पावसाळ्याच्या संमिश्र ऋतूंसाठी योग्य असणारे सुती टी-शर्ट्स, लहान मुलांचे कपडे आणि घरगुती वापराचे कपडे अवघ्या ९९ ते १९९ रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत मांडण्यात आले आहेत. याशिवाय मिक्सर-ग्राइंडर, ज्युसर आणि इस्त्री यांसारख्या छोट्या घरगुती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर कंपन्यांच्या MRP वर लक्षणीय कपात करण्यात आली आहे..Marriage Numerology : मुलीच्या लग्नासाठी मुलगा बघताय? 'या' मुलांकाचे लोक बनतात परफेक्ट जावई, सगळ्यांचे मन जिंकतात.जर तुम्हाला रविवारी डी-मार्टच्या स्टोअरमधील प्रचंड गर्दीत जायचे नसेल तर या सर्व सवलती 'डी-मार्ट रेडी' (DMart Ready) या अधिकृत ॲप आणि DMart Ready Online Platform वेबसाइटवरही उपलब्ध आहेत. ग्राहक घरात बसून एका क्लिकवर आपल्या आवडीच्या वस्तू कार्टमध्ये अॅड करू शकतात. ऑनलाइन ऑर्डर करून तुम्ही जवळच्या डी-मार्ट रेडी पिकअप पॉईंटवरून फ्रीमध्ये सामान घेऊ शकता किंवा अगदी नाममात्र शुल्कात ते थेट घरपोच मागवू शकता.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही स्टोअरला भेट द्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.