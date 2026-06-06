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DMart Sale : डी-मार्ट संडे ब्लॉकबस्टर सेलमध्ये खास ऑफर्स; वस्तूंवर 30% ते 50% पर्यंत डिस्काउंट, पाहा एका क्लिकवर

D-Mart Sunday Sale Discount Deals : डी-मार्टच्या संडे स्पेशल सेलमध्ये किराणा, स्वयंपाकघरातील साहित्य आणि कपड्यांवर बंपर सूट मिळवा.
D-Mart Sunday Special Sale 2026: Big Discounts This Weekend

D-Mart Sunday Special Sale 2026: Big Discounts This Weekend

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

७ जूनच्या डी-मार्ट संडे स्पेशल सेलमध्ये ग्राहकांसाठी आकर्षक डिस्कउंट ऑफर्स सुरू आहेत. घरगुती वापराच्या निवडक वस्तूंवर ५0% पर्यंत बंपर डिस्काउंट जाहीर करण्यात आला आहे.

महिन्याच्या पहिल्या वीकेंडला होणाऱ्या या विशेष सेलमध्ये किराणामाल, स्वयंपाकघरातील साहित्य आणि कपड्यांवर भरघोस ऑफर्स देण्यात आल्या आहेत.

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