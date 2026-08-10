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ऑनलाइन शॉपिंग करणाऱ्यांनो लक्ष द्या! Meesho वरून खरेदी करता? तर आधी 'ही' बातमी नक्की वाचा; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

Delhi High Court Big Order Against Meesho: दिल्ली उच्च न्यायालयाने मीशोवर विकल्या जाणाऱ्या सन फार्मास्युटिकल्सच्या कथित बनावट सनस्क्रीन उत्पादनांची सूची काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत.
Delhi High Court’s Big Order Against Meesho Over Allegedly Fake Sunscreen Products

Delhi High Court’s Big Order Against Meesho Over Allegedly Fake Sunscreen Products

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आजच्या डिजिटल युगात अनेक कामे घरबसल्या करता येतात. खरेदीची आवड असणाऱ्यांना बाहेर जाण्याची गरज नाही; ते ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म वापरून ऑनलाइन खरेदी देखील करू शकतात. आजकाल बहुतेक लोक ऑनलाइन शॉपिंगला प्राधान्य देतात कारण जवळपास सर्व काही ऑनलाइन, परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध आहे आणि वस्तू आवडली नाही किंवा काही समस्या असल्यास ती परत करता येते.

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