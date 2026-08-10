ऑनलाइन शॉपिंग करणाऱ्यांनो लक्ष द्या! Meesho वरून खरेदी करता? तर आधी 'ही' बातमी नक्की वाचा; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

आजच्या डिजिटल युगात अनेक कामे घरबसल्या करता येतात. खरेदीची आवड असणाऱ्यांना बाहेर जाण्याची गरज नाही; ते ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म वापरून ऑनलाइन खरेदी देखील करू शकतात. आजकाल बहुतेक लोक ऑनलाइन शॉपिंगला प्राधान्य देतात कारण जवळपास सर्व काही ऑनलाइन, परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध आहे आणि वस्तू आवडली नाही किंवा काही समस्या असल्यास ती परत करता येते..तर जर तुम्हीसुद्धा मीशोसारख्या प्लॅटफॉर्मवरून त्वचेची काळजी घेणारी किंवा सौंदर्य प्रसाधने खरेदी करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मीशोवर विकल्या जाणाऱ्या सन फार्मास्युटिकल्सच्या कथित बनावट सनस्क्रीन उत्पादनांची सूची काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. .Independence Day 2026: ७९वा की ८०वा? यावर्षी भारत कितवा स्वातंत्र्यदिन साजरा करणार?.सन फार्मास्युटिकल्सने न्यायालयाला सांगितले की, मीशोवर काही सनस्क्रीन त्यांच्या ब्रँड नावाने विकले जात होते, परंतु कंपनीचे मूळ उत्पादन त्या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध नव्हते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, 'बेलो फोटोस्टेबल' आणि 'फोटोस्टेबल गोल्ड' या नावांनी ग्राहकांना प्लॅटफॉर्मवर बनावट उत्पादने विकली जात होती. इतकेच नाही, तर कंपनीने न्यायालयाला अशा अनेक ऑनलाइन लिंक्सची माहिती दिली, ज्यावर मीशोवर त्यांच्या नावाने बनावट उत्पादने सूचीबद्ध होती. .सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने मीशोला सूचीबद्ध केलेले सर्व यूआरएल काढून टाकण्याचे कठोर आदेश दिले. सन फार्मास्युटिकल्सने म्हटले की, बनावट उत्पादने विकल्याने कंपनीच्या प्रतिमेला हानी पोहोचू शकते आणि ग्राहकांचा कंपनीच्या अस्सल उत्पादनांवरील विश्वास उडेल. जर तुम्ही ऑनलाइन खरेदी करत असाल, तर ती वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी तिचे रेटिंग आणि रिव्ह्यू नक्की तपासा. तसेच, त्वचेची काळजी घेणारी किंवा सौंदर्य प्रसाधने खरेदी करताना, त्याची अंतिम मुदत, बॅच क्रमांक आणि उत्पादकाचा तपशील नक्की तपासा..World Breastfeeding Week: पहिले ६ महिने आईचं दूधच का असतं महत्त्वाचं? बाळाच्या आरोग्यासाठी जाणून घ्या कारण.जर वस्तू खूप कमी किमतीत मिळत असतील तर अशा वस्तूंबाबत सावधगिरी बाळगा. जर तुम्हाला उत्पादनाबद्दल काही शंका असेल, तर त्या ब्रँडच्या अधिकृत वेबसाइटवरून उत्पादनाचा तपशील ताबडतोब तपासा. माल मिळाल्यानंतरही, तुम्ही मागवलेला मालच मिळाला आहे याची खात्री करण्यासाठी तो नीट तपासा. उत्पादन बनावट किंवा सदोष आढळल्यास, त्याचा वापर टाळा. तसेच, अशा परिस्थितीत तुम्ही तक्रार दाखल करू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.