Dhanteras 2025 Wishes In Marathi: धन धान्याची व्हावी घरीदारी रास..! धनत्रयोदशीनिमित्त नातेवाईक अन् मित्रमंडळींना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

धनत्रयोदशीच्या दिवशी लक्ष्मी आणि कुबेराची पूजा करून सोनं-चांदी खरेदी करणे शुभ मानले जाते. या सणाला अधिक खास बनवण्यासाठी नातेवाईकांना आणि मित्रमंडळींना मराठीतून शुभेच्छा देऊ शकता. दिवाळीच्या या मंगलमय दिवशी तुमच्या जीवनात सुख, समृद्धी आणि निरोगीपणाने बहरत राहो, धनत्रयोदशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!.Dhanteras 2025 Wishes: दिवाळी हा दिव्यांचा सण म्हणून ओळखला जातो. हिंदू धर्मात दिवाळीला खुप महत्व असून हा सण मोठ्या आनंदात आणि उत्साहात साजरा केला जातो. वसुबारसनंतर धनत्रयोदशी साजरी केली जाते. यंदा धनत्रयोदशी 18 ऑक्टोबरला साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी धनाची देवता माता लक्ष्मी आणि भगवान कुबेराची मनोभावे पूजा केली जाते. तसेच सोनं-चांदी खरेदी करणे शुभ मानले जाते. या सणाला अधिक खास बनवण्यासाठी नातेवाईकांना आणि मित्रमंडळींना मराठीतून खास शुभेच्छा देऊ शकता. .धनत्रयोदशीचा हा सण सुखाचा आणि निरोगी जावो,धनत्रयोदशीच्या या मंगलमय दिवशी तुमच्या जीवनात,धनलक्ष्मीचा प्रकाश पडो,धनत्रयोदशीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! तुमचे आरोग्य धनापेक्षाही मौल्यवान,रत्नासारखे चमकत राहो,प्रत्येक स्वप्नाला यश मिळो,कुटुंब सुख, समृद्धी आणि निरोहीपणाने बहरत राहो,धनत्रयोदशीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.धनत्रयोदशाच्या दिवशी दिवा लागतो दारी,कंदील पणत्यांनी उजळून निघते दुनिया सारी,फराळ फटाक्यांची तर मजाच निराळी,मिळून सारे साजरे करू ,आली रे आली दिवाळी आली,धनत्रयोदशीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! धन धान्याची व्हावी,घरीदारी रास,राहो सदेव लक्ष्मीचा,तुमच्या घरी वास,धनत्रयोदशीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.Dhanteras 2025 Date: यंदा 18 कि 19 कधी आहे धनत्रयोदशी? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त अन् महत्व, एका क्लिकवर.दिवाळी आली सोनपावली,उधळण झाली सौख्याची,धनधान्यांच्या भरल्या राशीघरी,नांदू दे सुख समृद्धी,धनत्रयोदशीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! धनत्रयोदशीच्या शुभदिनी,आपुल्या सदनी व्हावी,बरसात धनाची,आहे औचित्य दीपावलीचे, बंधने जुळावी मनामनांची,धनत्रयोदशीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.धन्वंतरी आपणांवर सदैव प्रसन्न राहो,निरामय आरोग्यदायी ,जीवन आपणांस लाभो,धनवर्षाव आपणाकडे अखंडित होवो,ही दिवाळी भरभराटीची जावो,धनत्रयोदशीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! तुमच्या घरात पैशांचा,पाऊस पडू दे,कायम लक्ष्मीचा वास असो,धनत्रयोदशीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!