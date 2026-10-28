Diwali Bonus Laws: कायमस्वरूपीच नव्हे, प्रोबेशनवरील कर्मचाऱ्यांनाही मिळू शकतो बोनस! जाणून घ्या नियम

ANNUAL BONUS LEGAL RIGHTS FOR PERMANENT AND PROBATION EMPLOYEES: दिवाळी आली की अनेक कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला जातो. मात्र, बोनस देणे ही कंपनीची इच्छा आहे की कर्मचाऱ्यांचा कायदेशीर अधिकार, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. काही कंपन्या दिवाळीला बोनस देतात, तर काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळत नाही. पण तुम्हाला माहीत आहे का, की ठरावीक अटी पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार वार्षिक बोनस मिळू शकतो? भारतात बोनससंदर्भात काय नियम आहेत, कोणाला बोनस मिळू शकतो आणि कंपनीने बोनस देण्यास नकार दिल्यास काय करावे, जाणून घ्या..बोनसबाबत काय सांगतो कायदा?पूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या बोनससंदर्भातील नियम 'पेमेंट ऑफ बोनस कायदा, १९६५' अंतर्गत ठरवले जात होते. आता २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या 'वेतन संहिता, २०१९' (Code on Wages, 2019) अंतर्गत बोनससंदर्भातील तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.महत्त्वाचे म्हणजे, कायद्यानुसार मिळणारा वार्षिक बोनस आणि दिवाळीसारख्या सणांच्या वेळी कंपनीकडून दिले जाणारे अतिरिक्त पैसे किंवा भेटवस्तू या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे कंपनी दिवाळीला भेटवस्तू देत असेल, तरी त्यामुळे कायद्यानुसार द्यावा लागणारा बोनस देण्याची जबाबदारी संपत नाही..कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतो बोनस?बोनस मिळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत.१. कंपनीत किती कर्मचारी असावेत?सामान्यतः ज्या आस्थापनांमध्ये कोणत्याही दिवशी २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात, तिथे बोनससंदर्भातील नियम लागू होतात. सरकारच्या विशेष अधिसूचनेनुसार काही कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांनाही हे नियम लागू होऊ शकतात.२. महिन्याचा पगार किती असावा?२५ ऑगस्ट २०२६ रोजी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, दरमहा २१,००० रुपयांपर्यंत वेतन मिळणारे कर्मचारी बोनससाठी पात्र ठरू शकतात. मात्र, यासाठी इतर कायदेशीर अटीही पूर्ण कराव्या लागतात..३. वर्षभरात किती दिवस काम केलेले असावे?संबंधित आर्थिक वर्षात कर्मचाऱ्याने किमान ३० दिवस काम केलेले असणे आवश्यक आहे.४. कोणत्या प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळू शकतो?बोनसचा अधिकार केवळ कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणारे प्रोबेशनवर असलेले आणि अर्धवेळ काम करणारे कर्मचारीही बोनससाठी पात्र ठरू शकतात..कर्मचाऱ्यांना किती बोनस मिळतो?वेतन संहितेनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना किमान ८.३३ टक्के बोनस देण्याची तरतूद आहे. कंपनीकडे नियमानुसार बोनस देण्यासाठी पुरेसा अतिरिक्त निधी उपलब्ध असल्यास हा बोनस कमाल २० टक्क्यांपर्यंत असू शकतो.मात्र, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सारखीच रक्कम मिळेल असे नाही. बोनसची गणना कर्मचाऱ्याचे पात्र वेतन, त्याने वर्षभरात केलेले काम आणि कायद्यातील नियम यांनुसार केली जाते..बोनसची गणना कशी केली जाते?कर्मचाऱ्याचे मासिक वेतन ७,००० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, बोनसची गणना प्रत्यक्ष वेतनावरच केली जाते असे नाही. केंद्र सरकारच्या २५ ऑगस्ट २०२६ च्या अधिसूचनेनुसार, पात्र कर्मचाऱ्याच्या बोनसची गणना ७,००० रुपये किंवा केंद्र सरकारने निश्चित केलेले किमान वेतन, यांपैकी जी रक्कम जास्त असेल तिच्या आधारे केली जाते. हा नियम २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू मानण्यात आला आहे.त्यामुळे बोनसची नेमकी रक्कम किती असेल, हे समजून घेण्यासाठी तुमचे वेतन आणि लागू असलेले नियम तपासणे महत्त्वाचे आहे..कंपनी बोनस देत नसेल तर काय करावे?तुमची कंपनी बोनससंदर्भातील नियमांच्या कक्षेत येत असेल आणि तुम्ही पात्रतेच्या अटी पूर्ण करत असाल, तरी बोनस मिळत नसेल, तर तुम्ही पुढील उपाय करू शकता.१. सर्वप्रथम HR विभागाशी बोलातुमच्या कंपनीच्या HR विभागाशी किंवा व्यवस्थापनाशी चर्चा करा. बोनससंदर्भातील नियम समजावून सांगून तुम्ही वार्षिक बोनस का मिळाला नाही, याचे कारण विचारा.२. लेखी अर्ज किंवा ईमेल पाठवातोंडी चर्चा करूनही प्रश्न सुटत नसेल, तर कंपनीला अधिकृत ईमेल किंवा लेखी अर्ज पाठवा. त्यामध्ये तुमचा पगार, कामाचा कालावधी आणि बोनससंदर्भातील मागणी स्पष्टपणे नमूद करा. भविष्यात गरज पडल्यास हा पत्रव्यवहार पुरावा म्हणून उपयोगी ठरू शकतो..३. कामगार विभागाकडे तक्रार कराकंपनीने पात्र असूनही बोनस देण्यास नकार दिल्यास, तुमच्या क्षेत्रातील कामगार आयुक्त कार्यालय किंवा संबंधित कामगार विभागाशी संपर्क साधू शकता. तक्रार करताना पगाराच्या पावत्या, नियुक्तीपत्र आणि कंपनीसोबत झालेला पत्रव्यवहार यांसारखी कागदपत्रे जवळ ठेवा.४. कायदेशीर मदत घ्याकामगार विभागाकडे तक्रार करूनही प्रश्न सुटत नसेल, तर कामगार कायद्याच्या जाणकार वकिलाचा सल्ला घेऊ शकता. तुमच्या प्रकरणानुसार पुढील कायदेशीर पर्याय कोणते आहेत, हे वकील स्पष्ट करू शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.