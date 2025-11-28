Vitamin C Serum: हिवाळ्यातील ड्राय स्किनसाठी घरच्या घरी बनवा 'व्हिटॅमिन C' सीरम, जाणून घ्या सोपे आणि उत्तम उपाय

Benefits of Vitamin C for Skin: त्वचा गोरी, निरोगी आणि तरुण दिसण्यासाठी व्हिटॅमिन सी खूप महत्वाचे मानले जाते. ते कोलेजनचे उत्पादन वाढवते, त्वचेची लवचिकता राखते आणि सुरकुत्या, काळे डाग आणि हायपरपिग्मेंटेशन कमी करण्यास मदत करते..म्हणून, आहारात व्हिटॅमिन सी घेणे आवश्यक आहे आणि बरेच लोक त्याचे सीरम देखील वापरतात. बाजारात उपलब्ध असलेले सीरम महाग असतात, परंतु तुम्ही काही सोप्या पद्धती वापरून ते घरी तयार करू शकता..Contract Teacher Bharti: राज्यात कंत्राटी शिक्षक भरतीची मोठी घोषणा! १८,६०८ शाळांमध्ये नियुक्ती होणार.घरचा फेशियल व्हिटॅमिन C सीरमसाहित्य:एलोवेरा जेलगुलाब पाणीव्हिटॅमिन सी पावडरव्हिटॅमिन ई तेलव्हेजिटेबल ग्लिसरीनकृती:एका स्वच्छ काचेच्या भांड्यात कोरफडीचे जेल आणि गुलाबजल मिसळा आणि एक गुळगुळीत मिश्रण तयार करा. त्यात व्हिटॅमिन सी पावडर घाला आणि चांगले मिसळा. त्यात व्हिटॅमिन ई तेल आणि ग्लिसरीन घाला आणि पुन्हा मिसळा. हे सीरम एका काचेच्या ड्रॉपर बाटलीत भरा आणि ४-५ दिवस रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवा. त्यानंतर नवीन सीरम तयार करा..संत्र्याच्या सालींचे होममेड 'व्हिटॅमिन सी' सीरमसंत्र्याच्या सालीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते.कृती:संत्र्याच्या साली उन्हात वाळवून त्यांची बारीक पावडर तयार करावी. तीच पावडर, कोरफड जेल आणि गुलाबजल मिसळा. त्यात थोडे पाणी घाला. हे मिश्रण हवाबंद बाटलीत भरा आणि रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवा आणि ४-५ दिवसांत वापरा..Green Economy Jobs: भारत 2047 मध्ये हरित अर्थव्यवस्थेत 48 दशलक्ष रोजगार निर्माण होणार, सीईईडब्ल्यूचा अंदाज.ग्लिसरीन आणि संत्र्याचा रस सीरमसाहित्य:१ टेबलस्पून ताजा संत्र्याचा रस१ टीस्पून कोरफड जेल१ टीस्पून ग्लिसरीनकृती:एका भांड्यात सर्व साहित्य गोळा करून मिश्रण तयार करा. हे सीरम एका स्प्रे बाटलीत भरा आणि ४-५ दिवसांसाठी फ्रीजमध्ये ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.