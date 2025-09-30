लाइफस्टाइल

Dmart Offers : डीमार्ट तुम्हाला देणार कर्ज? व्याजदरही कमी; नेमका विषय काय, बघा एका क्लिकवर

Dmart Offering Loan what is truth : डीमार्टने 100 कोटींचे कर्ज उभारले आणि दिल्लीत नवीन स्टोअर उघडले. राधाकिशन दमानी यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनीचा शेअर बाजारात चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.
Dmart Offering Loan what is truth

Dmart Offering Loan what is truth

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Dmart Shares : भारतातील रिटेल क्षेत्रातील अग्रगण्य नाव असलेल्या डीमार्टने पुन्हा एकदा आपल्या विस्ताराची आणि आर्थिक रणनीती दाखवून दिली आहे. ज्याची चर्चासर्वत्र सुरू आहे. अब्जाधीश राधाकिशन दमानी यांच्या नेतृत्वाखालील अव्हेन्यू सुपरमार्ट्सने कमर्शियल पेपर्सद्वारे 100 कोटींचे अल्पकालीन कर्ज उभारले आहे. हे कर्ज २९ डिसेंबर २०२५ रोजी मिळणार असून त्यावर ६ टक्के व्याजदर आहे. पण या गोष्टीमुळे सोशल मिडियावर चर्चाना उधाण आले आहे की डीमार्ट आता आपल्या खरेदीदारांनाही कर्ज देणार आहे, ते ही अल्प दरात..चला तर मग जाणून घेऊया यामध्ये किती तथ्य आहे

Loading content, please wait...
money
Finance
finance company
loans
Debt Agreement
Sakal Money
Bank Loan
debt
Online Shopping
finance companies
finance news marathi
personal loan
Interest Rates
loan allocation
protect financial interests
Fact Check
Consumer Rights
DMart scam alert
grocery shopping deals
Best Shopping Tips

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com