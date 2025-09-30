Dmart Offers : डीमार्ट तुम्हाला देणार कर्ज? व्याजदरही कमी; नेमका विषय काय, बघा एका क्लिकवर

Dmart Shares : भारतातील रिटेल क्षेत्रातील अग्रगण्य नाव असलेल्या डीमार्टने पुन्हा एकदा आपल्या विस्ताराची आणि आर्थिक रणनीती दाखवून दिली आहे. ज्याची चर्चासर्वत्र सुरू आहे. अब्जाधीश राधाकिशन दमानी यांच्या नेतृत्वाखालील अव्हेन्यू सुपरमार्ट्सने कमर्शियल पेपर्सद्वारे 100 कोटींचे अल्पकालीन कर्ज उभारले आहे. हे कर्ज २९ डिसेंबर २०२५ रोजी मिळणार असून त्यावर ६ टक्के व्याजदर आहे. पण या गोष्टीमुळे सोशल मिडियावर चर्चाना उधाण आले आहे की डीमार्ट आता आपल्या खरेदीदारांनाही कर्ज देणार आहे, ते ही अल्प दरात..चला तर मग जाणून घेऊया यामध्ये किती तथ्य आहे.विशेष म्हणजे या कागदपत्रांना आयसीआरए A1+ क्रेडिट रेटिंग मिळाले आहे, जे कंपनीच्या आर्थिक विश्वासार्हता दाखवते. याशिवाय कंपनीने या कागदपत्रांना बीएसईवर सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. डीमार्टच्या विस्ताराचा भाग म्हणून नवी दिल्लीतील मोती नगर येथील एपिका मॉल आणि बिझनेस सेंटरमध्ये नवीन स्टोअर उघडण्यात आले आहे. यामुळे डीमार्टच्या देशभरातील स्टोअरची संख्या ४३१ वर पोहोचली आहे..Dmart Offers : डीमार्टमध्ये खरेदीला गेल्यावर अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!.महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू, पंजाब, राजस्थान आणि एनसीआरसह विविध राज्यांमध्ये डीमार्ट घरगुती आणि वैयक्तिक गरजांच्या उत्पादनांची किरकोळ विक्री करते. नवीन स्टोअरमुळे दिल्लीतील ग्राहकांना दर्जेदार उत्पादने स्वस्त दरात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राधाकिशन दमानी, ज्यांची संपत्ती १.६६ लाख कोटींच्या घरात आहे यांनी डीमार्टला भारतातील सर्वात यशस्वी रिटेल चेनपैकी एक बनवले आहे..Zudio मध्ये कोणत्या दिवशी कपडे आणि इतर वस्तू जास्त स्वस्त मिळतात? 'या' दिवशी असते बंपर डिस्काउंट ऑफर.या कर्ज उभारणीमुळे कंपनीच्या विस्तार आणि व्यवसायवृद्धीला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान या घडामोडींमुळे अव्हेन्यू सुपरमार्ट्सचा शेअर बाजारात चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे. सोमवारी हा शेअर बीएसईवर ०.३७% घसरणीसह ४५३४.९५ वर बंद झाला.डीमार्टच्या या नव्या पावलांमुळे गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांमध्ये उत्साह आहे. कंपनीचा हा विस्तार आणि आर्थिक रणनीती येत्या काळात रिटेल क्षेत्रात नवी उंची गाठण्यास मदत करेल यात शंका नाही.थोडक्यात सोशल मीडियावर जो गोंधळ सुरू आहे की डीमार्ट कर्ज येईल याबद्दल डीमार्टकडून कोणतेही स्पष्टीकरण आलेले नाहीये. त्यामुळे ही फक्त हवा असल्याचे दिसते.. कारण कर्जाच्या रकमेतून डीमार्टने नवे स्टोअर सुरू केले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.