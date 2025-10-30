लाइफस्टाइल

Dmart Sale : डीमार्टमध्ये तुमची फसवणूक होतीये? गहू ३७ रुपये अन् पीठ ३२ रुपये..ऑफर्स मागचं सिक्रेट बघा नाहीतर होईल नुकसान

Dmart discount offers secret revealed : डीमार्टमध्ये दिल्या जाणाऱ्या ऑफर्समधून तुमची फसवणूक होते का? गहू खरेदी करायला गेलेल्या ग्राहकाणे दिलेली प्रतिक्रिया पाहा.
Dmart wheat and wheat flour discount offers secret revealed

Dmart wheat and wheat flour discount offers secret revealed

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Dmart discount sale : दिवाळीची धामधूम सुरू आहे. बाजारात फराळाचं सामान घेण्यासाठी लोकांची प्रचंड गर्दी. सुपरमार्केटमध्ये ट्रॉली मिळेनाशी झालीयेत. अशाच एका खरेदीच्या फेरीत डीमार्टमध्ये एका तरुणानं काहीतरी अनोखं टिपलं. गव्हाची किंमत ३७.५० रुपये प्रति किलो, तर गव्हाचंच पीठ फक्त ३२ला रुपयेला.. होय, पीठ गव्हापेक्षा पूर्ण पाच रुपये स्वस्त. हे कसं शक्य? हा प्रश्न घेऊन त्यानं व्हिडीओ शेअर केला आणि सोशल मीडियावर खळबळ उडाली.

Loading content, please wait...
Video
Video Clip
food news
sale
food news in marathi
video viral
Wheat
Discount
Discount Offer
Online Shopping App
festival Discount
Food marathi news
DMart scam alert
90% discount offers
grocery shopping deals
Best Shopping Tips
Dmart

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com