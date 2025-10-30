Dmart Sale : डीमार्टमध्ये तुमची फसवणूक होतीये? गहू ३७ रुपये अन् पीठ ३२ रुपये..ऑफर्स मागचं सिक्रेट बघा नाहीतर होईल नुकसान

Dmart discount sale : दिवाळीची धामधूम सुरू आहे. बाजारात फराळाचं सामान घेण्यासाठी लोकांची प्रचंड गर्दी. सुपरमार्केटमध्ये ट्रॉली मिळेनाशी झालीयेत. अशाच एका खरेदीच्या फेरीत डीमार्टमध्ये एका तरुणानं काहीतरी अनोखं टिपलं. गव्हाची किंमत ३७.५० रुपये प्रति किलो, तर गव्हाचंच पीठ फक्त ३२ला रुपयेला.. होय, पीठ गव्हापेक्षा पूर्ण पाच रुपये स्वस्त. हे कसं शक्य? हा प्रश्न घेऊन त्यानं व्हिडीओ शेअर केला आणि सोशल मीडियावर खळबळ उडाली..@hiigh_heels या X (पूर्वीचे ट्वीटर) अकाउंटवरून हा व्हिडीओ पोस्ट झाला. त्यात लोकवन गव्हाचा बोर्ड स्पष्ट दिसतोय ३७.५० रुपये किलो. पण शेजारीच गव्हाच्या पिठाची पिशवी ३२ रुपयेला. तरुण म्हणतो, “ही काय भानगड आहे? पीठ बनवायला गहू लागतो, दळणचा खर्च लागतो, तरी स्वस्त कसं?” व्हिडीओ पाहून नेटकरींच्या प्रतिक्रियाांचा पाऊस पडतोय. आतापर्यंत 2 लाख पेक्षा जास्त व्ह्यूज, हजारो कमेंट्स आलेत...Dmart Sale : डीमार्ट तुम्हाला लुटतंय? DMart बाहेर आईस्क्रीम,पॉपकॉर्न विकणारे कोण असतात माहितीये? हे सिक्रेट पाहा नाहीतर खिसा होईल रिकामा.कोणी हसत म्हणतंय, पीठात मैदा मिक्स केलंय, म्हणून स्वस्त.. दुसरा म्हणतो, तो गहू प्रीमियम आहे, पीठ सस्त्या गव्हाचं! एकानं तर तरुणाला चिडवत लिहिलं, अरे, दळायला पैसे द्यावे लागतात की नाही? मग स्वस्त कसं? पण काहींनी कौतुक केलं, छान निरीक्षण केलस.. बाजारातल्या या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात..Crime News : भारतीयांनो परत जा म्हणत भारतीय महिलेवर अत्याचार; 'या' देशात घडलेल्या घटनेने जग हादरले, हल्लेखोर थेट घरात घुसले अन्….खरं तर गव्हाचे अनेक प्रकार असतात जसे की शरबती, खापली, दुरम, कठिया. लोकवन हा उच्च दर्जाचा, चपातीला उत्तम असतो. त्यामुळे महाग असतो. पण पीठ बहुतेक सामान्य गव्हापासून बनलेलं, उत्पादन खर्च कमी असतो. दळण, पॅकेजिंगचा खर्चही ब्रँडनुसार बदलतो. बाजारात स्पर्धा असते म्हणून असे फरक दिसतात..त्यामुळे ही कोणतीच फसवणूक नाहीये. पण महिन्याच्या खरेदीत अशा गोष्टी लक्षात ठेवा. स्वस्त म्हणून फसू नका, वस्तूची क्वालिटी तपासा. हा व्हिडीओ पाहून तुम्हाला काय वाटतं? कमेंट करून आम्हाला नक्की कळवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.