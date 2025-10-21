लाइफस्टाइल

Dmart Sale : दिवाळीच्या गडबडीत हा मोठा सेल मिस कराल; इथे डीमार्ट पेक्षाही स्वस्त मिळतय सामान, सर्व डिस्काउंट ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर

Best Diwali shopping deals local markets : दिवाळीच्या खरेदीसाठी मुंबई, पुणे आणि कोल्हापूरच्या स्थानिक बाजारात ५०% पर्यंत सवलत मिळत आहे
less price shopping items than dmart

less price shopping items than dmart

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

मुंबई, पुणे आणि कोल्हापुरातील रहिवाशांसाठी मोठी खुशखबर आहे.. दिवाळीच्या सणाची गडबड सुरू झाली असताना एक सुपर ऑफर मिस करू नका. डीमार्टसारख्या मोठ्या चेन स्टोअरमध्ये २०-३० टक्के सवलत असते, पण स्थानिक बाजारात ४०-५० टक्क्यांपर्यंत डिस्काउंट मिळतोय. पारंपरिक वस्तू, मिठाई, कपडे, सजावटीचे सामान आणि दिवाळी फराळ सर्वकाही अर्ध्याही किंमतीत मिळेल.. या छोट्या दुकानदारांनी दिवाळी स्पेशल सेल सुरू केले असून तुम्हाला एकाच ठिकाणी सर्व ऑफर्स मिळतील. चला या तीन शहरांच्या हॉटस्पॉट्सचा दौरा करूया आणि डिस्काउंट ऑफर पाहा

Loading content, please wait...
Kolhapur
pune
Mumbai
Online Shopping
Online Shopping App
Online Shopping Tips
Deals
Gandhinagar
Puja items shopping
Diwali shopping experience
DMart scam alert
grocery shopping deals
Best Shopping Tips
Dmart

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com