DMart : डीमार्टमध्ये कपड्यांचा सेल! विंटर डिस्काउंटमध्ये 299 पासून स्वेटर अन् थंडीतल्या वस्तु 92 रुपयांत, 'या' तारखेपासून ऑफर सुरू

Dmart Upcoming Winter Sale offers : डीमार्टमध्ये थंडीच्या कपड्यांवर धमाकेदार सेल सुरू होत आहे. २९९ पासून मुला-मुलींचे जॅकेट, स्वेटर ते ४९९ मध्ये ब्लँकेट आणि केटलपर्यंत स्वस्तात खरेदीची संधी आहे.
D-Mart store during the Winter Special Sale, grabbing affordable winter clothes, jackets, sweaters, blankets, and home appliances starting from just ₹299

Saisimran Ghashi
D-Mart Sale : थंडीची चाहूल लागताच डीमार्टने ग्राहकांसाठी खास विंटर स्पेशल वस्तु स्टॉकमध्ये आणल्या आहेत. कपडे, टॉयज ते घरगुती वस्तूंपर्यंत सर्व काही स्वस्त दरात मिळत असल्याने स्टोअर्समध्ये ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे. ही ऑफर मर्यादित कालावधीसाठी असल्याने लवकरात लवकर खरेदी करा..चला तर मग या डिस्काउंट ऑफर्स काय आहेत आणि वास्तूब किती स्वस्त मिळणार

