Food Label Dates: गोंधळ संपला! 'Best Before' संपलं म्हणजे अन्न खराब झालं का? FSSAI ने सांगितला पॅकेटवरील तारखांचा खरा अर्थ

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) ग्राहकांना अन्नाची नासाडी कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्यावर होणारे कोणतेही दुष्परिणाम टाळण्यासाठी, अन्न लेबल्सवर छापलेल्या उत्पादन आणि समाप्ती तारखांबाबत सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. 'X' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये FSSAI ने म्हटले आहे, "खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजवरील तारीख हा केवळ एक आकडा नाही; तर काय सुरक्षित आणि आरोग्यदायी आहे हे निवडण्यास ती तुम्हाला मदत करते..#HarLabelKuchKehtaHai या मोहिमेअंतर्गत, FSSAI ने सांगितले आहे की, वेगवेगळ्या तारखांच्या लेबल्सचा अर्थ समजून घेतल्यास अन्नाची नासाडी कमी होण्यास आणि तुमच्या आरोग्याचे रक्षण होण्यास मदत होऊ शकते. काहीही खाण्यापूर्वी नेहमी लेबल वाचा. वापरण्याची अंतिम तारीख' किंवा 'समाप्तीची तारीख' नेहमी तपासा, कारण हा सुरक्षेचा प्रश्न आहे. "या तारखेनंतर खाद्यपदार्थांचे सेवन करू नका." .Falahari Sandwich: उपवासात रोज साबुदाणा नको! झटपट बनवा चटपटीत फलाहारी सँडविच; चवीसोबत पोटही राहील भरलेलं.FSSAI च्या मते, बहुतेक लोकांना पॅकेटवर लिहिलेल्या तारखांचा अर्थ नीट समजत नाही, ज्यामुळे अनेकदा अन्न खराब न होताही लोक ते कचराकुंडीत फेकून देतात. या तारखेपूर्वी वापरा ही तारीख उत्पादनाची गुणवत्ता दर्शवते. याचा अर्थ असा की, या तारखेपर्यंत पदार्थाची चव, सुगंध आणि पोत सर्वोत्तम राहील. या तारखेनंतर पदार्थ लगेच खराब होणार नाही, परंतु त्याची गुणवत्ता थोडी कमी होईल. तरीही, तो वापरण्यायोग्य राहील..Makki Dhokla: पालकाच्या ग्रेव्हीसोबत मक्कीचे ढोकळे; नाश्त्यासाठी बनवा 'हा' खमंग राजस्थानी पदार्थ!.समाप्ती तारीख ही तारीख अन्नाच्या सुरक्षिततेसाठी अंतिम मर्यादा असते. या तारखेनंतर अन्न खाणे आरोग्यासाठी हानिकारक ठरते. समाप्ती तारखेनंतर उत्पादन टाकून देणे शहाणपणाचे आहे. FSSAI असा सल्ला देते की, जर एखाद्या उत्पादनाची 'उत्तम वापराची' तारीख नुकतीच उलटून गेली असेल, तर ते सरळ फेकून देण्याऐवजी, प्रथम त्याचा रंग, पोत आणि वास तपासा. जर सर्व काही ठीक असेल, तर ते वापरण्यास सुरक्षित आहे. अन्नपदार्थ खरेदी केल्यानंतर, मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्याची साठवणूक करणे देखील महत्त्वाचे आहे, कारण अयोग्य साठवणुकीमुळे अनेकदा ते वेळेपूर्वीच खराब होऊ शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.