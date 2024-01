तू फुलराणी : सुरुवातीची ‘पहाट’पेरणी

असं का वाटलं तेही सांगते. नवीन वर्षाच्या संकल्पांविषयी मी ज्या-ज्या लोकांशी बोलले, त्यातल्या ७० टक्के लोकांचं म्हणणं होतं, की ‘एक जानेवारीला करायचा आणि पाच-सात जानेवारीपर्यंत विसरूनही जायचा, अशा संकल्पाला काय अर्थ आहे?’ त्यांचं म्हणणं खोटं नव्हतं. तरीही मला ते पूर्णपणे पटलं नाही- कारण ते भूतकाळातच रमले आहेत. पण सुरुवात करण्याची गंमत ही आहे, की Begin at the beginning and go on till you come to the end; then stop.