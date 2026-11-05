Eco Friendly Gardening: पर्यावरणाला हातभार

-मंजिरी काळेआमच्या टेरेस बागेत जमेल तसं, मातीविरहित किंवा ती अगदी किमान प्रमाणात वापरून बाग तयार केली आहे. कुंड्या/ टब हेसुद्धा फायबरचे असल्यामुळे, वजनाला एकदम कमी. त्यामुळे त्यांना हाताळणं सोपे होऊन जातं. उसाच्या चिपाडांचा वापर करून, त्यावर थोडी माती पसरून सर्व कुंड्या भरल्या आहेत..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...घरगुती लिंब, पालक - लाल माठ (या हक्काने मिळणाऱ्या पालेभाज्या), जास्वंद, तेरडा, लिली, गावठी गुलाब, सोनचाफा, कोरंटी, आणि अशी बरीच फुलझाडं आहेतच. उसाची चिपाडं, पाणी शोषून ठेवत असल्यानं पाण्याचा वापर कमी होतो. होळीच्या दरम्यान बाजारात मिळणाऱ्या गोवऱ्या वर्षभर, शेणखताचे काम करत असतात..त्यात घरगुती, गूळ/बेसन आणि गोवऱ्यांचा चुरा मिसळून जीवामृत तयार करून त्याचे महिन्यात एक डोस दिला, की झाडं पण खूश होऊन जातात. अर्थात या सगळ्या आनंदाला, स्वच्छ सूर्यप्रकाशही तितकाच महत्त्वाचा. आमच्या टेरेसवर तर अगदी कोवळ्या उगवत्या सूर्याच्या आगमनापासून संध्याकाळपर्यंत सूर्यप्रकाश खेळत राहतो..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.तरंगती बशी अडकवल्यामुळे, (कबुतरांना त्यातलं खाणं कठीण होतं, त्यामुळे त्यांचा वावर/ त्रास कमी.) अनेक रोजचे पाहुणे मात्र हक्काने किलबिलाट करत येत असतात. पोपट, मैना, चिमण्या, बुलबुल, कावळे यांची रोजची हजेरी असतेच. वेळ छान जातो, आणि निर्मितीचा आनंद आगळा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.