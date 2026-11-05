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Eco Friendly Gardening: पर्यावरणाला हातभार

A Sustainable Terrace Garden With Minimal Soil Usage: मातीचा वापर कमीत कमी, उसाच्या चिपाडांचा आधार; टेरेसवर फुलवली पर्यावरणपूरक बाग!
Sustainable Terrace Garden Uses Sugarcane Waste and Minimal Soil to Promote Eco Friendly Gardening at Home

Sustainable Terrace Garden Uses Sugarcane Waste and Minimal Soil to Promote Eco Friendly Gardening at Home

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-मंजिरी काळे

आमच्या टेरेस बागेत जमेल तसं, मातीविरहित किंवा ती अगदी किमान प्रमाणात वापरून बाग तयार केली आहे. कुंड्या/ टब हेसुद्धा फायबरचे असल्यामुळे, वजनाला एकदम कमी. त्यामुळे त्यांना हाताळणं सोपे होऊन जातं. उसाच्या चिपाडांचा वापर करून, त्यावर थोडी माती पसरून सर्व कुंड्या भरल्या आहेत.

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