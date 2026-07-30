गोष्ट सोलो प्रवासाची : एकला चलो रे

पद्मा शिपूरकरमी सहावी-सातवीत असेन तेव्हाची गोष्ट. वय साधारण बारा-तेरा वर्षे. दिवाळी किंवा मे महिन्याची सुट्टी लागली, की मी चिपळूणला माझ्या मोठ्या ताईकडे जाण्यासाठी वडिलांकडे हट्ट करायचे. मग एकटीला कशी पाठवणार, हा प्रश्न वडिलांना पडत असे. ‘मी एकटी जाईन. मी नाही घाबरत,’ असं मी धीटपणे सांगायचे. मग वडील रत्नागिरीला जाणारे कोणी ओळखीचे आहेत का, याचा शोध घ्यायचे. असं कोणी ओळखीचं भेटलं, की वडील मला रत्नागिरीच्या गाडीत बसवायला यायचे आणि मग त्या ओळखीच्या गृहस्थांची आणि माझी ओळख करून द्यायचे..स्वतः तिकीट काढण्यापासून माझा हा सोलो प्रवास सुरू व्हायचा. खेड येऊन गेलं, की मी सतत खिडकीतून बाहेर बघत असायचे. परशुराम घाट आणि घाट उतरताना वरून दिसणारं चिपळूण शहर ही चिपळूण जवळ आल्याची माझी खूण असायची. ते दृश्य दिसू लागलं, की मी चार-पाच वेळा तरी स्वतःची पिशवी उचलून जवळ घेत असे. माझी चुळबूळ आजूबाजूच्या कोणाच्या लक्षात आली, तर ते कंडक्टरना सांगायचे, ‘‘अहो, या मुलीला फरशी स्टॉपवर उतरायचं आहे.’’ या आवाजानं ओळखीचे काका उठायचे आणि स्वतः गाडीतून मला उतरवून पिशवी माझ्या हातात द्यायचे..खरा सोलो प्रवास तर पुढे सुरू व्हायचा. फरशी स्टॉपवर उतरून थोडं चाललं, की चिपळूणच्या वशिष्टी नदीवरचा पेठमापातला पूल यायचा. हा पूल थोडा कमी उंचीचा, अरुंद होता. म्हणूनच बहुदा त्याला ‘फरशी’ म्हणायचे. पाण्याचा प्रचंड प्रवाह असल्याने पुलावरून जाताना पाण्याच्या आवाजाने भीती वाटायची. त्यातच एखादा ट्रक समोरून आला, तर तो आपल्याला घासून जाईल की काय, अशी बालसुलभ भीती वाटायची खरंतर ट्रक आणि आपल्यात अंतर असायचं; पण वय लहान असल्यानं त्याचा आधी अंदाज यायचा नाही आणि मग फरशी म्हणजे तो पूल पार केला, की एव्हरेस्ट जिंकल्याचा आनंद व्हायचा. मग सुसाट ताईचं घर गाठायचं. ‘‘एकटीच आली.. डेअरिंगबाज आहेस’’ असं म्हणत सगळेच तिथं कौतुक करायचे. सुटीचा आनंद घेऊन खूप मज्जा करून ताईकडून मंडणगडला निघताना दोन दिवस आधीच मला रडू यायचं. निघायच्या दिवशी आमचे जयंत भाऊजी मला गाडीत बसवायला यायचे. रत्नागिरी-मंडणगड गाडी असल्यानं बरेचसे ओळखीचे असायचे..येताना जो परशुराम घाट दिसला, की मला आनंद व्हायचा, तोच परशुराम घाट गाडी चढू लागली, की ताई, तिचं घर आणि तिथल्या आठवणीनं मला रडायला यायचं. ताईनं सोबत दिलेला खाऊ खाण्याचीही इच्छा व्हायची नाही. मंडणगड शेवटचा स्टॉप असल्यानं आणि गाडीत अनेक जण ओळखीचे असल्यानं कधी भीती वाटली नाही. पुढे बरेचदा मी एकटीच जायची..फोन किंवा मोबाईल नसलेल्या काळातला हा सोलो प्रवास खूप काही धीर, वेगळा आत्मविश्वास देऊन गेला. आज त्या फरशीच्या जागी खूप रुंद आणि खूप उंच असा पूल झाला आहे; पण आजही त्या पुलावरून जाताना, समोर येणारा ट्रक पाहून घाबरलेली, अंग चोरून पुलाच्या कठड्याच्या लोखंडी पाईपला घट्ट पकडून उभी असलेली; पण ‘हा पूल मी एकटीने पार करून जाणारच’ हा आत्मविश्वास असलेली माझीच मी मला सापडते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.