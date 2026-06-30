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History of Saree: भारतीय महिला कधीपासून घालतात साडी ? नऊवारी ते बॉलिवूड क्रेझ ! जाणून घ्या साडीचा इतिहास...

The Saree Timeline: साडी म्हणजे भारतीय महिलांची पहिली पसंती ! साडीचा प्रवास आजच्या 'इंडो-वेस्टर्न' लुकपर्यंत असा पोहोचला...
The Untold History of Saree

The Untold History of Saree

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Saree’s Greatest Secrets: साडी ही फक्त भारतीय महिलांचे पारंपारिक वस्त्र नाही, तर ती भारताची ओळख आणि समृद्ध संस्कृतीचे प्रतीक आहे. आज जगभरातील महिलांना साडीचे प्रचंड आकर्षण आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की त्या साडीचा इतिहास किती जुना आहे ? आणि एका साध्या कापडाच्या तुकड्यापासून ते जागतिक फॅशन बनण्यापर्यंतचा तिचा प्रवास कसा होता ? चला जाणून घेऊया साडीच्या उगम आणि विकासाची रंजक गोष्ट...

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