History of Saree: भारतीय महिला कधीपासून घालतात साडी ? नऊवारी ते बॉलिवूड क्रेझ ! जाणून घ्या साडीचा इतिहास...

Saree’s Greatest Secrets: साडी ही फक्त भारतीय महिलांचे पारंपारिक वस्त्र नाही, तर ती भारताची ओळख आणि समृद्ध संस्कृतीचे प्रतीक आहे. आज जगभरातील महिलांना साडीचे प्रचंड आकर्षण आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की त्या साडीचा इतिहास किती जुना आहे ? आणि एका साध्या कापडाच्या तुकड्यापासून ते जागतिक फॅशन बनण्यापर्यंतचा तिचा प्रवास कसा होता ? चला जाणून घेऊया साडीच्या उगम आणि विकासाची रंजक गोष्ट... .सिंधू संस्कृतीशी नाते (इ.स.पूर्व २८००-१८००)साडीच्या प्रॉडक्शनची नेमकी तारीख सांगणे अवघड असले, तरी तिची पाळेमुळे प्राचीन भारतात, विशेषतः सिंधू संस्कृतीच्या काळात (इ.स.पूर्व २८००-१८००) दिसून येतात. सिंधू संस्कृतीच्या उत्खननात कापड गुंडाळलेल्या काही मूर्ती सापडल्या आहेत, ज्या आजच्या साडी नेसण्याच्या पद्धतीशी बऱ्याच मिळत्याजुळत्या आहेत.'सट्टिका' ते 'साडी': वेदातही उल्लेखसाडीचा इतिहास भारतीय इतिहासा इतकाच जुना आहे. वैदिक काळात (इ.स.पूर्व १५००-५००) महिला न शिवलेले कपडे घालत असल्याचा उल्लेख आढळतो. 'साडी' या शब्दाची निर्मिती संस्कृतमधील 'सट्टिका' या शब्दापासून झाली आहे, ज्याचा अर्थ 'कापडाची पट्टी' असा होतो. म्हणजेच असे कापड जे शरीराला गुंडाळले जाते..मौर्य, गुप्त आणि मुघल काळातील बदलकाळाच्या ओघात अनेक राजघराण्यांनी साडीचे डिझाइन, कापड आणि ती नेसण्याच्या पद्धतीमध्ये महत्वाचे योगदान दिले. यामध्ये मौर्य, गुप्त आणि मुघल साम्राज्याचा मोठा प्रभाव राहिला.मुघल काळ आणि 'जरी': मुघल काळात साडीला एक नवा आणि भव्य लुक मिळाला. त्यांनी रेशमी कापड, पर्शियन डिझाइन्स आणि भारतीय कारागिरीचा सुरेख संगम घडवून आणला. यातूनच प्रसिद्ध जरी' किंवा 'जरदोजी' कामाचा जन्म झाला, ज्यामुळे साडी जास्त देखणी झाली..Jhumka History: प्रत्येक महिलेच्या कानात दिसणाऱ्या झुमक्याचा २३०० वर्षांचा इतिहास माहित आहे का? बरेलीशी काय आहे कनेक्शन ?.प्रदेशानुसार बदलले साडीचे रूपजसा सांस्कृतिक मिलाफ वाढत गेला, तशी साडी भारताच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचली आणि प्रत्येक प्रदेशाने साडीला स्वतःचा 'फ्लेवर' दिला. उदाहरणार्थ:गुजराती पद्धत : यामध्ये चमकदार रंग आणि काचकाम (मिरर वर्क) पाहायला मिळते.बंगाली पद्धत : यात साडीचे टेक्शचर आणि नक्षीदार काठांवर भर दिला जातो.दाक्षिणात्य आणि पैठणी वैभव : दक्षिण भारताची सिल्क साडी आणि महाराष्ट्राची नऊवारी व पैठणी साडी जगप्रसिद्ध ठरली..आधुनिक काळातील 'फॅशन स्टेटमेंट'स्वातंत्र्यानंतर आधुनिक महिलांच्या बदलत्या जीवनशैलीनुसार साडीमध्येही मोठे बदल झाले. फॅशन डिझायनर्सनी विविध कापड, प्रिंट्स आणि नेसण्याच्या नवनवीन पद्धतींवर (Indo-Western Styles) प्रयोग सुरू केले. यामुळे साडीला एक अतिशय आधुनिक आणि इनोवेटीव्ह लुक मिळाला.आज साडी फक्त एका कापडाचा तुकडा राहिलेली नाही, तर ती भारताचा वारसा आणि कलाकुसरीचा जीवंत पुरावा आहे. कॉर्पोरेट ऑफिसपासून ते आंतरराष्ट्रीय रेड कार्पेटपर्यंत साडीने आज आपली वेगळी ओळख तयार केली आहे..महिला हातात बांगड्या का घालतात? ही परंपरा कधी आणि कशी सुरू झाली? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.