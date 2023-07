Eye Health: या कारणांमुळे डोळ्यांची दृष्टी वेळेआधीच होतेय कमकुवत?,वेळीच लक्ष द्या!

Eye Health: आजकाल लोकांचे डोळे कमी वयातच कमकुवत होऊ लागले आहेत. त्याचबरोबर काही लोक ही गोष्ट हलक्यात घेतात, पण असे करणे तुमच्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. होय, केवळ डोळ्यांच्या मदतीने आपण पाहू शकत नाही, तर मेंदूला संदेश पोहोचविण्यातही मदत होते.

त्याचबरोबर खराब जीवनशैलीमुळे लोकांना डोळ्यांशी संबंधित समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. होय, लोक लहान वयात चष्मा घालतात. हे घडण्यामागे काही मोठी कारणे आहेत. चला, आम्ही तुम्हाला इथे सांगू की वयाच्या आधी कोणत्या कारणांमुळे डोळ्यावर चष्मा लावला जातो? (Eye Health: Due to these reasons, eyesight starts decreasing before time, definitely pay attention to them)

डोळे हा आपल्या शरीरातील सर्वात संवेदनशील भाग आहे. दैनंदिन आयुष्यात डोळ्यांचे आरोग्य राखणे फार गरजेचे असते. हल्लीच्या काळात मोबाईल आणि वर्क फ्रॉम होममुळे डोळ्यांवर याचा विपरीत परिणाम होतो आहे. डोळे निरोगी राहावेत, डोळ्यांची दृष्टी वाढावी यासाठी कोणत्या पदार्थांचा आहारात समावेश करायला हवा जाणून घेऊयात.(Eyes Health Tips)

या कारणांमुळे वयाच्या आधी डोळ्यांना चष्मा लावला जातो-

कॉन्टॅक्ट लेन्स चुकीच्या पद्धतीने परिधान करणे

चष्मा टाळण्यासाठी तरुण मंडळी कॉन्टॅक्ट लेन्सचा वापर करू लागतात.पण असे केल्याने तुमचे डोळे कमकुवत होतात.होय, कॉन्टॅक्ट लेन्सचा वापर चुकीच्या पद्धतीनेही होऊ शकतो.

जर तुम्ही कॉन्टॅक्ट लेन्स वापरत असाल तर ते लावण्यापूर्वी तुम्ही तुमचे हात चांगले धुवावेत. हात स्वच्छ न करता कॉन्टॅक्ट लेन्स वापरल्याने तुमच्या डोळ्यांना संसर्ग होऊ शकतो. त्यामुळे डोळे कमकुवत होऊ शकतात. (Health Tips)

चुकीच्या स्थितीत वाचन

अभ्यास करताना डोळे आणि पुस्तक यांच्यातील अंतर किमान २५ सें.मी. जर हे अंतर यापेक्षा जास्त किंवा कमी असेल तर त्याचा डोळ्यांवर चुकीचा परिणाम होतो. आणि असे करणे तुमच्यासाठी हानिकारक असू शकते. म्हणूनच वाचताना अंतराची विशेष काळजी घेण्याचा प्रयत्न करा.

जर दृष्टी कमकुवत होत असेल तर त्याचे कारण हे देखील असू शकते की तुमची डोळे कोरडे पडतात. होय, डोळे मिचकावल्यास डोळ्यांना आराम मिळतो. डोळ्यातील ओलावा कायम राहतो आणि डोळे कोरडे होत नाहीत.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की दिवसभर स्क्रीनकडे पाहत राहिल्याने डोळे कमकुवत होतात आणि प्रकाश कमी होण्याचा धोकाही असतो.(Laptop Screen)

तुम्हाला या गोष्टींचाही होईल फायदा

आवळा - आवळा हे फळ डोळ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहे. आवळा हे उपाशीपोटी घेतले तर याचा फायदा डोळ्यांच्या स्पष्टतेवर होत असतो. विशेष म्हणजे आवळ्यात सी जीवनसत्व असल्याने हे फक्त डोळ्यांसाठीच नाही तर निरोगी केसांनाही उपयुक्त ठरतो त्यामुळे आवळ्याचे दोन्ही फायदे होतात.

गाजर - गाजर हे डोळ्यांच्या आयुष्यासाठी अत्यंत फायद्याचे आहे. ते डोळ्याला निरोगी आणि डोळ्यातून स्पष्ट दिसण्यास मदत करते. गाजरमध्ये बीटा कॅराटीन आणि ए जिवनसत्व असल्याने डोळ्यांबरोबरच ते त्वचेलाही कोमल बनवतं.