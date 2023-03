By

मुंबई : चांगलं दिसण्यासाठी लोक अनेक प्रकारचे फेस पॅक वापरतात. असे असूनही, त्वचेवर दीर्घकाळ टिकणारी चमक मिळवणे सोपे नसते. मात्र, जर तुम्हाला त्वचेवर भरपूर ग्लो आणायचा असेल तर द्राक्षाचा फेसपॅक वापरणे तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो.

पोषक तत्वांनी युक्त द्राक्षे हा आरोग्याचा खजिना मानला जातो. चला तर मग जाणून घेऊ या द्राक्षांचा फेस पॅक बनवण्याची पद्धत आणि त्याचे काही फायदे.

डागांपासून मुक्ती : व्हिटॅमिन ए ने समृद्ध द्राक्षे त्वचेचे कोलेजन वाढवण्यास मदत करतात. ते तयार करण्यासाठी, एका टोमॅटोमध्ये ५-६ द्राक्षे मिसळा. आता ते चेहरा आणि मानेवर लावा.

त्यानंतर १५-२० मिनिटांनी थंड पाण्याने चेहरा धुवा आणि टॉवेलने पुसून टाका. यामुळे त्वचेवरील डाग आणि बारीक रेषा कमी होतील.

तेल संतुलित ठेवण्यासाठी उपयुक्त : द्राक्षांचा फेस पॅक लावून तुम्ही तेलकट त्वचेपासून मुक्त होऊ शकता. यामध्ये ८-९ काळी द्राक्षे मॅश करा. आता त्यात १ चमचा मुलतानी माती आणि १ चमचा गुलाबजल मिसळून चेहऱ्याला लावा. त्यानंतर १५-२० मिनिटांनी चेहरा कोमट पाण्याने धुवा.

काळी वर्तुळे दूर होतील : डोळ्यांखालील काळी वर्तुळे दूर करण्यासाठी तुम्ही द्राक्षाचीही मदत घेऊ शकता. रोज झोपण्यापूर्वी डोळ्यांखाली द्राक्षांचा लगदा लावा. त्याच द्राक्षाच्या बियांचे तेल लावून तुम्ही काळ्या वर्तुळांपासूनही मुक्ती मिळवू शकता.

कोरड्या त्वचेवर उपाय : द्राक्षांचा फेस पॅक त्वचेची आर्द्रता टिकवून ठेवण्यासाठी देखील उपयुक्त आहे. यासाठी ४-५ द्राक्षे २-३ स्ट्रॉबेरीमध्ये मिसळा आणि मिश्रण करा. आता ही पेस्ट चेहऱ्यावर लावा आणि १५-२० मिनिटांनी चेहरा स्वच्छ पाण्याने धुवा. यामुळे तुमची त्वचा मुलायम दिसेल.

त्वचेवर चमक आणा : द्राक्षे आणि उसाच्या रसाचा फेस मास्क लावून त्वचेवर झटपट चमक आणू शकता. हे करण्यासाठी, २ चमचे द्राक्षाच्या लगद्यामध्ये १ चमचा कॅमोमाइल रस आणि १ चमचा उसाचा रस मिसळा आणि चेहऱ्यावर लावा. आता १०-१२ मिनिटांनी चेहरा स्वच्छ पाण्याने धुवा.