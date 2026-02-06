लाइफस्टाइल
FAFO Parenting: फार झाले मुलांचे लाड! आता व्हा FAFO आई-वडील; जेन अल्फा पॅरेंटिंगमधील नवा ट्रेंड व्हायरल
What Is FAFO Parenting Trend: सध्या सोशल मीडियावर जेन अल्फा पॅरेंटिंगमधील एक नवा ट्रेंड मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. चला तर जाणून घेऊयात नेमका हा आहे तरी काय
FAFO Parenting Explained: आजकाल मुलांचे संगोपन कसे करावे. हा प्रश्न प्रत्येक पालकासमोर असतो. प्रत्येक पालक आपल्या पद्धतीने हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत असतो. काही पालक मुलांशी अतिशय समजूतदारपणे वागतात. तर काहीजण अति लाड करतात, सोप्या भाषेत समजावून सांगतात आणि राग न दाखवता त्यांना योग्य वागणूक शिकवतात. या पद्धतीला जेंटल पॅरेंटिंग असे म्हटले जाते.