वर्क फ्रॉम होममुळे वजन खूप वाढलंय, कमी करण्यासाठी या टिप्स करा फॉलो!

कोरोना काळात वर्क फ्रॉम होम करणे अनेकांना नवीन होते. घरीच बसून ऑफिसचं काम करताना एकीकडे घरातला आणि ऑफिसचा बॅलन्स सांभाळावा लागत होता. परत एकीकडे काम सुरू असताना अबरचबर खाणंही चालू असायचं. या काळात अनेकांचं वजन वाढलं. त्यामुळे वजन कमी कसं करायचं. हा मोठाच प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. अनेकांना अपचनाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. आता जरी रुटीन सुरू झालं असलं तरी काही कंपन्यांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय जास्त चांगला वाटतोय. पण मग वाढलेल्या वजनाचं काय, ते कमी करणं गरजेचं आहे. म्हणूनच आहारतज्ज्ञ ऋजूता दिवेकरने इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करत वजन कमी करण्यासाठी काय काळजी घ्यायची ते सांगितलं आहे. यासाठी त्यांनी तीन पदार्थांचा आहारात समावेश करण्यासाठी सांगितले आहे. हे तीन पदार्थ आहारात घेतल्यावर अपचनाच्या समस्या दूर होतीलच, शिवाय अतिरिक्त वाढलेली चरबी कमी होण्यास मदत होईल.

हे तीन उपाय अवश्य करा

1) ताजी फळे दररोज खा

आरोग्याच्या दृष्टीने नियमित ताजी फळे खाणे अतिशय गरजेचे आहे. यासाठी दिवेकर म्हणतात की, तुमच्या घराजवळ असलेल्या बाजारात जी ताजी, हंगामी फळे सहज मिळतात तीच घ्यावीत. चिकु खाल्ल्याने पचनसंस्थेच्या तक्रारी कमी होतात. त्यामुळे चिकू खाण्याचा सल्ला दिवेकर यांनी दिला आहे. ताज्या फळांमुळे शरीराला फायबर मिळते. त्यामुळे पचन कार्य सुधारते. तसेच ताज्या फळांमुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.

