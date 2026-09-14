Ganesh Chaturthi 2026 Wishes in Marathi: "गजानना श्री गणराया..." गणेश चतुर्थीनिमित्त प्रियजनांना पाठवा गणेशभक्तीने ओथंबलेल्या खास मराठी शुभेच्छा

GANESH CHATURTHI 2026 MARATHI WISHES FOR WHATSAPP: गणरायाच्या आगमनाने घराघरांत भक्तीचा उत्साह, मनामनांत नव्या आशेची पालवी आणि वातावरणात आनंदाची चाहूल लागते. बाप्पाचे आगमन म्हणजे केवळ उत्सव नव्हे, तर प्रत्येक नव्या सुरुवातीला शुभत्व देणारा आणि संकटांवर मात करण्याचे बळ देणारा सुंदर क्षण. अशाच मंगलमय भावनेतून आपल्या प्रियजनांना पाठवा गणेश चतुर्थीच्या खास शुभेच्छा!
गणपती बाप्पाच्या आगमनाने तुमच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि आनंद नांदो. गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
बाप्पाची कृपा सदैव तुमच्यावर आणि तुमच्या कुटुंबावर राहो. प्रत्येक संकट दूर होवो आणि मनोकामना पूर्ण होवोत. गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा!
मोरया रे बाप्पा मोरया!
तुमच्या आयुष्यात आनंद, आरोग्य, यश आणि भरभराट घेऊन येवो गणराया. गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
घरात सुख-शांती, मनात समाधान आणि आयुष्यात यश लाभो, हीच गणरायाच्या चरणी प्रार्थना. गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
विघ्नहर्ता गणराय तुमच्या सर्व अडचणी दूर करून आयुष्य आनंदाने आणि समृद्धीने भरून टाको. गणपती बाप्पा मोरया!
या मंगलमय प्रसंगी बाप्पाने तुमच्या आयुष्यातील सर्व विघ्ने दूर करून तुमचे प्रत्येक दिवस आशा, सकारात्मकता आणि यशाने भरून टाकावेत. गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
बाप्पाच्या आगमनाने तुमच्या आयुष्यात नवी आशा, सकारात्मक सुरुवात आणि अखंड आनंद घेऊन येवो.
जिथे भक्ती असते, तिथे आशा असते; आणि जिथे गणराय असतो, तिथे प्रत्येक अडथळ्यावर मात करण्याची शक्ती असते.
श्री गणेशाच्या आशीर्वादाने तुमच्या प्रत्येक नव्या सुरुवातीला यश लाभो आणि तुमचा प्रत्येक प्रवास आनंदाने भरून जावो.
श्री गणरायाच्या आगमनाने तुमच्या आयुष्यात नवी सुरुवात, नव्या संधी आणि हसण्याची असंख्य कारणे घेऊन येवोत. तुम्हाला आणि तुमच्या आप्तस्वकीयांना गणेश चतुर्थी २०२६ च्या हार्दिक शुभेच्छा!
गणरायाची बुद्धी तुमच्या प्रत्येक निर्णयाला योग्य दिशा देवो, त्याचे आशीर्वाद प्रत्येक आव्हानाचा सामना करण्याचे बळ देवोत आणि त्याच्या पवित्र उपस्थितीने तुमचे घर सदैव सुख-शांतीने भरलेले राहो. गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
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