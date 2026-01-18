Ganesh Jayanti 2026: यंदा कधी आहे गणेश जयंती? महत्व अन् पूजा कशी करावी जाणून घ्या

Maghi Ganesh Jayanti 2026: गणपती बाप्पा हे लहानांपासून मोठ्यापर्यंत सर्वांचे आराध्य दैवत आहे. तो बुद्धीचा, ज्ञानाच आणि विवेकाचा अधिष्ठाता मानला जातो. पौरानिक मान्यतेनुसार गणपती ब्रह्या, विष्णू आणि महेश यांचे प्रतीक आहे..पराक्रमी असूनही सौम्य, तेजस्वी असूनही शांत,या आनंदी स्वभावाचा आणि सर्वाना आपलेसे वाटणारे असे गणरायाचे व्यक्तिमत्त्व आहे. म्हणूनच देव असूनही तो सामान्य भक्तांना अधिक जवळचा वाटतो..Mini Sri Lanka Maharashtra: पाहिलीत का महाराष्ट्रातील ‘मिनी श्रीलंका’? एकदा गेलात की परत जाण्याची ओढ लागेल.माघ शुद्ध चतुर्थीपौराणिक कथांनुसार, माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थीला श्रीगणेशाचा जन्म झाला, म्हणून हा दिवस गणेश जयंती म्हणून साजरा केला जातो. ज्या दिवशी गणेशलहरी प्रथम पृथ्वीवर अवतरल्या, तो दिवस माघ शुद्ध चतुर्थी मानला जातो. त्यामुळे या तिथीला विशेष आध्यत्मिक महत्व प्राप्त झाले आहे.विनायक चतुर्थीचे महत्वचतुर्थी ही गणपतीची अत्यंत प्रिय तिथी मानली जाते. शुल्क पक्षातील चतुर्थीला विनायक चतुर्थी, तर कृष्ण पक्षातील चतुर्थीला संकष्ट चतुर्थी असे म्हटले जाते. या दोन्ही दिवशी गणेश व्रत करण्याची परंपरा आहे. महाराष्ट्रात आजही अनेक भक्त श्रद्धेने हे व्रत पाळतात. अष्टविनायकांची परंपरा, पेशवाई काळातील गणेशोपासना आणि लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाला दिलेले महत्व यामुळे महाराष्ट्रात गणपतीचे स्थान अनन्यसाधारण झाले आहे..माघी गणेश जयंती 2026 कधी आहे?मराठी परंपरेनुसार गणेशाचे तीन जन्मदिवस महत्वाचे मानले जातात.एक वैशाख पौर्णिमेचा पुष्टिपती विनायक जन्मदुसरा भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी (गणेश चतुर्थी)माघ शुद्ध चतुर्थी (गणेश जयंती)यंदा माघी गणेश जयंती गुरुवार, २२ जानेवारी २०२६ रोजी साजरी केली जाणार आहे. ही तिथी तिलकुंद चतुर्थी किंवा वरद चतुर्थी या नावांनीही ओळखली जाते.तिलकुंद चतुर्थी व्रताचे महत्त्वभाद्रपद गणेश चतुर्थीप्रमाणेच माघ महिन्यातील गणेश जयंतीलाही विशेष महत्व आहे. भाद्रपदात उकडीचे मोदक गणपतीला अर्पण केले जातात, तर माघी गणेश जयंतीला तिळाचे लाडू नैवद्य म्हणून दाखवले जातात. अग्निपुरणात तिलकुंद चतुर्थी व्रताचे महत्व सांगितले असून, या व्रतामुळे पुण्यप्राप्ती आणि मोक्षाची प्राप्ती होते, अशी श्रद्धा आहे..EXIM Bank Recruitment 2026: EXIM बँकेत मॅनेजमेंट ट्रेनी पदांसाठी अर्ज सुरू; जाणून घ्या सर्व महत्त्वाची माहिती.श्रीगणेशाचे दोन प्रमुख अवतारश्रीगणेशाचे दोन प्रमुख अवतार सांगितले जातातशिव- पार्वतीपुत्र गजाननकश्यप व आदिती यांचा पुत्र महोत्कट विनायकमहोत्कट विनायकाने केवळ स्वतःच्या सामर्थ्यावर देवतांना संकटातुन मुक्त केले आणि ऋषी-मुनींना निर्भय जीवन जगण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण केली त्याच्या या पराक्रमाची आठवण म्हणून माघी गणेश जयंती साजरी केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.