Ganeshotsav 2026: मखर सजावट, मोदक रेसिपी, आमंत्रण पत्रिका ते गर्दीचे व्यवस्थापन! गणेशोत्सवात 'AI'ची कशी घ्याल मदत?

Ganesh Chaturthi with Smart Technology: महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या लाडक्या गणपती बाप्पाच्या स्वागतासाठी राज्यभरात उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. पण, यंदाच्या गणेशोत्सवाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे यात झालेला आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शिरकाव! घराघरातील बाप्पाच्या आगमनापासून ते मोठ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांपर्यंत सर्वच ठिकाणी एआयचा वापर केला जात आहे.उत्सव अधिक सुरक्षित, सोपा, शिस्तबद्ध आणि डिजिटल बनवण्यासाठी नागरिक व मंडळे एआय टूल्सची मदत घेत आहेत. यंदाच्या गणेशोत्सवात तुम्ही एआयचा कसा कल्पक वापर करू शकता, याच्या ५ सोप्या पद्धती खालीलप्रमाणे आहेत- .AI जनरेटेड आमंत्रण पत्रिका आणि शुभेच्छाआता व्हॉट्सॲपवर तेच ते नेहमीचे संदेश पाठवण्याऐवजी युजर्स ChatGPT किंवा Gemini सारख्या एआय टूल्सचा वापर करून आकर्षक मराठी निमंत्रण पत्रिका तयार करत आहेत. याशिवाय, Midjourney किंवा Microsoft Copilot च्या मदतीने बाप्पाचे अत्यंत सुंदर आणि युनिक फोटो जनरेट करून स्वतःच्या नावासह डिजिटल इन्व्हिटेशन कार्ड बनवून नातेवाईकांना पाठवले जात आहेत..Ganpati Decoration 2026: कागदी कमळ, केळीची पाने अन् कापसाचे ढग; यंदा गणपती सजावटीसाठी ट्राय करा १० भन्नाट अन् सोप्या आयडिया!.घरगुती सजावटीसाठी AI डिझाईन्सयंदा मखरात किंवा घरात कशी सजावट करावी असा प्रश्न पडल्यास एआय मदत करत आहे. घरातील उपलब्ध जागा, बजेट आणि पर्यावरणपूरक (Eco-Friendly) साहित्याची माहिती एआय टूलला दिल्यास, ते तुम्हाला हुबेहूब डिझाईन्स आणि थीम जनरेट करून देते. यामुळे कमी खर्चात आणि घरबसल्या सर्वोत्तम सजावटीच्या आयडिया मिळत आहेत..बाप्पासाठी 'AI शेफ': मोदक आणि नैवेद्याच्या नव्या रेसिपीज् गणेशोत्सवात बाप्पाला दररोज वेगवेगळ्या प्रकारचा नैवेद्य दाखवला जातो. स्वयंपाकघरात उपलब्ध असलेल्या साहित्याची यादी एआय टूल्सना दिल्यास, ते पारंपरिक उकडीच्या मोदकांपासून ते चॉकलेट मोदक, ड्रायफ्रूट मोदक आणि वेगवेगळ्या नैवेद्याच्या झटपट व सोप्या रेसिपीज मराठीत तयार करून देतात..आरती आणि भजनांसाठी AI म्युझिकआरतीचा उत्साह वाढवण्यासाठी एआय म्युझिक जनरेटर्सचा वापर वाढताना दिसत आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून बाप्पाच्या आवडीच्या सुरांमध्ये किंवा पारंपरिक संगीताला आधुनिक टच देऊन स्वतःचे खास 'आरती आणि भजन ट्रॅक्स' तयार केले जात आहेत, जे घरात किंवा मंडळात वाजवता येतील..सार्वजनिक मंडळांसाठी AI कॅमेरे आणि गर्दीचे व्यवस्थापनसार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्ये सुरक्षेसाठी AI क्राउड मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. एआय आधारित सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या (AI CCTV) मदतीने गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे, संशयास्पद हालचाली ओळखणे आणि भाविकांच्या रांगांचे योग्य व्यवस्थापन करणे पोलीस व कार्यकर्त्यांना सोपे जात आहे.एकंदरीत, विज्ञानाच्या मदतीने सणाचा आनंद द्विगुणित करण्याचा हा एक नवा प्रयत्न आहे. यंदा भक्ती आणि तंत्रज्ञानाचा हा मेळ गणेशोत्सव अधिक सुरक्षित, डिजिटल आणि रंगतदार बनवण्यासाठी सज्ज झाला आहे..Ganesh Utsav 2026: महाराष्ट्रापासून मिझोरमपर्यंत! कशी साजरी होते गणेश चतुर्थी? जाणून घ्या वेगवेगळ्या राज्यांतील अनोख्या परंपरा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.