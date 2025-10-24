Global Sperm Count Decline : जगभरात पुरुषांचा स्पर्म काऊंट होतोय कमी, भारतात आहे 'ही' स्थिती, संशोधनात काय आले समोर?

Summary1️⃣ जगभरात पुरुषांचा स्पर्म काऊंट कमी होत आहे, त्यामुळे प्रजनन क्षमतेबद्दल चिंता वाढली आहे.2️⃣ मात्र दक्षिण भारतीय पुरुषांमध्ये स्पर्म काऊंट स्थिर असल्याचे अभ्यासात दिसून आले.3️⃣ हा अभ्यास अमेरिकन जर्नल ऑफ मेन्स हेल्थ मध्ये प्रकाशित झाला आहे..जगभरातील अनेक जोडपी अनेक वर्षांपासून मूल जन्माला घालण्यासाठी संघर्ष करत आहे कारण पुरुषांमधील स्पर्म काऊंट कमी होत असल्याची चिंतेची बाब समोर आली आहे.जगभरातील अनेक देशांमध्ये पुरुषांमधील स्पर्म काऊंट कमी होत आहे. याचा थेट प्रजनन क्षमतेवर परिणाम होत आहे. मात्र भारतासाठी आनंदाची बातमी आहे, कारण दक्षिण भारतातील पुरुषांचा स्पर्म काऊंट चांगला असल्याचे अभ्यासात समोर आले आहे. .अभ्यासात काय आढळले?अमेरिकन जर्नल ऑफ मेन्स हेल्थमध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात २००६ ते २०२२ दरम्यान दक्षिण भारतीय पुरुषांच्या स्पर्मच्या नमुन्यांची चाचणी करण्यात आली. हे पुरुष कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजमधील एंड्रोलॉजी लॅबमध्ये प्रजनन क्षमतेच्या चाचणीसाठी आले होते. अभ्यासात शुक्राणूंची संख्या, वेग, जगण्याचा दर आणि रचना तपासण्यात आली. या डेटाचा अभ्यास केल्यानंतर, असे आढळून आले की १७ वर्षांमध्ये शुक्राणूंच्या गुणवत्तेत कोणताही महत्त्वपूर्ण बदल झाला नाही. याचा अर्थ असा की दक्षिण भारतीय पुरुष जगाच्या काही भागांमध्ये प्रचलित असलेल्या शुक्राणूंच्या गुणवत्तेत घट होण्याच्या चिंतेमुळे प्रभावित झाले नाहीत. .संशोधनात काय आढळले?अभ्यासाचे लेखक सतीश अडिगा यांनी एका इंग्रजी वृत संकेतस्थळाशी बोलताना सांगितले की, हे दर्शविते की दक्षिण भारतीय पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची गुणवत्ता स्थिर आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की पुरुष वंध्यत्व वाढत आहे, परंतु हे शुक्राणूंच्या गुणवत्तेत घट होण्याऐवजी इतर घटकांमुळे असू शकते. जर्मन लेखक स्टीफन श्लाट यांच्या मते, हा अभ्यास जागतिक शुक्राणू संकटाच्या कल्पनेला आव्हान देतो. पुरुषांची प्रजनन क्षमता समजून घेण्यासाठी प्रादेशिक डेटा महत्त्वाचा आहे यावरही त्यांनी भर दिला. . FAQs प्र.१: जगभरात पुरुषांचा स्पर्म काऊंट का कमी होत आहे?👉 ताण, प्रदूषण, चुकीचा आहार, धूम्रपान आणि जीवनशैली हे प्रमुख कारणे आहेत.प्र.२: भारतातील कोणत्या भागातील पुरुषांचा स्पर्म काऊंट स्थिर आहे? 👉 दक्षिण भारतातील पुरुषांचा स्पर्म काऊंट स्थिर आणि चांगल्या गुणवत्तेचा आढळला आहे.प्र.३: हा अभ्यास कोठे आणि केव्हा झाला? 👉 हा अभ्यास २००६ ते २०२२ दरम्यान मणिपालमधील कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजमध्ये करण्यात आला.प्र.४: अभ्यासात कोणत्या घटकांची तपासणी झाली? 👉 शुक्राणूंची संख्या, गती, जगण्याचा दर आणि रचना तपासण्यात आली.प्र.५: या अभ्यासातून काय निष्कर्ष काढण्यात आला? 👉 दक्षिण भारतीय पुरुषांमध्ये गेल्या १७ वर्षांत स्पर्म गुणवत्तेत कोणताही बदल दिसला नाही.प्र.६: पुरुष वंध्यत्व वाढण्याचे कारण काय असू शकते? 👉 तज्ज्ञांच्या मते, हे शुक्राणूंच्या गुणवत्तेत घट होण्यापेक्षा इतर घटकांसारखे हार्मोनल असंतुलन, जीवनशैली किंवा वैद्यकीय कारणांमुळे असू शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.