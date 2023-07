Gutka Eating Habit : गुटख्याचं व्यसन सोडवणं अशक्यच?, एकदा ही प्रभावी पद्धत वापरून तर पहा

By

Gutka Eating Habit : सिगारेट-बिडी असो की पान मसाला आणि गुटखा, या नशामध्ये निकोटीन असते, जे एक-दोनदा घेतल्यावर पुन्हा पुन्हा घेण्याची सवय लागते, जी सहजासहजी सुटत नाही. यातील गुटखा हे सर्वात लोकप्रिय आणि धोकादायक औषध आहे.

आधी छंद बनतो आणि नंतर सवय बनतो, कधी व्यसन बनतो हे माणसाला कळत नाही. गुटख्याचा स्वस्तपणा आणि सहज उपलब्धता हे त्याच्या व्यसनाचे सर्वात मोठे कारण आहे. अनेकांना इच्छा असूनही गुटख्यासारखे घातक नशा सोडता येत नाही.

व्यसन सोडण्यासाठी अनेक प्रकारची औषधे, बंधन आणि पुनर्वसन केंद्रात जावे लागते. गुटखा खाल्ल्याने तोंडाचा आणि फुफ्फुसाचा कर्करोग होतो, एवढा मोठा आजार होऊनही लोक गुटखा खातात.(Gutka Eating Habit : Tips to get rid of gutka eating habit)

तुम्हीही गुटखा सोडण्याचा प्रयत्न करत असाल आणि त्यात यश येत नसेल, तर या सोप्या पण प्रभावी उपायांचा विचार करा.

हळूहळू कमी करा

गुटखा सोडणं इतकं सोपं नाही की आज विचार केला आणि उद्या खाणं बंद केलं. यामुळे शरीराचे नुकसान होऊ शकते. आपण दररोज त्याची सातत्य हळूहळू कमी केली पाहिजे. मत्सन, रोज दहा पुड्या खाल्ल्या तर आधी आठ, मग पाच, मग दोन. (Habbit)

डाळिंब

डाळिंब चवीला उत्तम असून निकोटीनचे व्यसन कमकुवत करते. म्हणूनच तुमच्या खिशात आणि पिशवीत डाळिंबाचे दाणे ठेवा, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला गुटखा खावासा वाटेल तेव्हा तोंडात डाळिंबाचे दाणे टाका. हळूहळू निकोटीन आणि गुटख्याचे व्यसन निघून जाईल.

च्युइंगम

गुटखा खाण्याच्या सवयीपासून सुटका हवी असेल, तर जेव्हाही गुटखा खावासा वाटेल तेव्हा च्युइंगम चघळवा.

माउथ फ्रेशनर

बाजारातून माऊथ फ्रेशनरच्या गोळ्या घ्या. जेव्हा तुम्हाला तीव्र इच्छा जाणवते तेव्हा ते तोंडात घाला. वास्तविक, गुटखा खाणाऱ्यांना तोंडात काहीतरी ठेऊन चघळण्याची सवय लागते. अशा वेळी जेव्हा तीव्र इच्छा येते तेव्हा तोंडात माऊथ फ्रेशनर टाका, त्यामुळे श्वासाची दुर्गंधी येणार नाही आणि तीव्र इच्छा कमी होईल.

आले

आल्याचे छोटे तुकडे करून त्यावर लिंबाचा रस टाका, आता या तुकड्यांवर काळे मीठ आणि कॅरम बिया टाका. त्यांना चांगले वाळवा आणि एका बॉक्समध्ये ठेवा. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला गुटखा खावासा वाटेल तेव्हा या गोळ्या खा आणि चावून खा. (Smugglling)

या गोळ्या तुम्हाला वेगळी चव देईल आणि तुमच्या पोटातून निर्माण होणारी निकोटीनची लालसा शांत होईल. हे इतके फायदेशीर आहे की ते पोटाचे सर्व विकार देखील दूर करेल आणि तुमची लालसा शांत करेल.

बडिशोप

बडीशेप आणि साखर कँडी पिशवीत ठेवावी. हे निकोटीनची लालसा शांत करते.

आहारात द्राक्ष, संत्र्याचा समावेश करा

तुमच्या आहारात द्राक्षे, पालक, लिंबू, आवळा, टोमॅटो आणि बीटरूट यांसारख्या व्हिटॅमिन सी समृद्ध पदार्थांचे सेवन वाढवा. वाटेल तेव्हा द्राक्षे आणि संत्री काळे मीठ घालून खा. लिंबू घालून बीटरूट खा.

अशी मैत्री तोडून टाका

जे मित्र तुम्हाला गुटखा खाण्यास प्रोत्साहित करतात किंवा ज्यांनी तुम्हाला गुटखा खायला शिकवले आहे त्यांच्यापासून दूर रहा. अशा लोकांपासून दूर राहिल्यास आयुष्य लांबते.

इच्छाशक्ती

लक्षात ठेवा की हे सर्व उपाय तेव्हाच प्रभावी होतील जेव्हा तुमच्यात गुटख्यासारखे काहीतरी सोडण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती असेल. इच्छाशक्तीशिवाय व्यसन सोडता येत नाही.