Health Tips : :डायबिटीज हा एक क्रोनिक आजार आहे ज्याने आज जगभरातील कोट्यवधी लोकसंख्या त्रासलेली आहे. डायबिटीज रुग्णांना रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यासाठी आपल्याला आहारासह जीवनशैलीचीही खास काळजी घेणे आवश्यक असते. डायबिटीज आणि PCOD या दोन्ही आजारांमध्ये भात खाणे कधीकधी हानिकारक ठरू शकते.

भात खाण्याचे फायदे सांगितलेले नाहीत त्यापेक्षा त्याचे तोटे जास्त मोजले जातात. भात खाण्याचे काही तोटे आहेत, जसे की ते खाल्ल्याने शरीरातील स्टार्चचे प्रमाण वाढते, त्यामुळे वजन झपाट्याने वाढते आणि नंतर साखरेच्या चयापचयावरही परिणाम होतो.

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा माखिजा, ज्या दीपिका पदुकोणची वेलनेस कोच देखील आहे. पूजा म्हणतात की, जर तुम्ही भात खाण्याची पद्धत बदलली तर तुमच्या शरीरात इतर समस्या उद्भवणार नाहीत. (Health Tips :Do you know the right way to cook and eat rice?)

जेव्हा अन्नातून जास्त प्रमाणात कार्बोहायड्रेट शरीरात जाऊ लागतात तेव्हा समस्या उद्भवते. यासाठी, इन्सुलिन नावाचा हार्मोन स्वादुपिंडात सक्रिय होतो आणि अतिरिक्त प्रमाणात ग्लुकोज शोषण्यास सुरुवात करतो.

कोणत्याही कारणाने इन्सुलिन कमी झाल्यास रक्तामध्ये ग्लुकोज जमा होण्यास सुरुवात होते आणि मधुमेहाचा आजार होतो. यामुळेच मधुमेहाचा त्रास असलेल्यांनी साखरयुक्त पदार्थ टाळावेत. कार्बोहायड्रेट देखील भातामध्ये आढळते. त्यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णांनी भात खाऊ नये का? हा प्रश्न बहुतांश लोकांच्या मनात आहे.

मधुमेह आणि PCOD मध्ये भात कसा खावा?

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा माखिजा सांगतात की, जेव्हा तुमच्या शरीरात स्टार्च मिसळतो तेव्हा भात खाणे हानिकारक असते. त्यामुळे साखरेचे प्रमाण झपाट्याने वाढते, त्यामुळे मधुमेह आणि पीसीओडीचा धोका वाढतो. यामुळे स्वादुपिंडाचे कार्य बिघडते आणि बहिःस्रावी कार्यावरही परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत तुम्ही भात खाण्याची पद्धत बदलली पाहिजे.

सर्वप्रथम भात बनवायचा आहे आणि मग तो फ्रीजमध्ये ठेवायचा आहे. असे केल्याने तांदळाच्या स्टार्चचे प्रतिरोधक स्टार्चमध्ये रूपांतर होते, ज्यामुळे त्याचे नुकसान कमी होते. याशिवाय तांदूळ रात्रभर फ्रिजमध्ये ठेवल्याने ते प्रोबायोटिक बनते, ज्यामुळे पचनक्रिया बरोबर राहते आणि अनेक आजारांपासून तुमचे संरक्षण होते. (PCOD)

हा भात कमी GI चा आहे

पबमेडच्या मते, रेझिस्टन्स स्टार्च असलेले भात प्रत्यक्षात कमी GI असते, ज्यामुळे तुमची साखर वाढत नाही. तसेच, ते साखर पचवण्यास करण्यास मदत करते. त्यामुळे मधुमेह आणि पीसीओडीचे रुग्ण आरामात बसून खाऊ शकतात.

हा भात प्रोबायोटिक्सने भरलेला आहे

रेझिस्टन्स स्टार्च असलेले भात प्रोबायोटिक्सने समृद्ध असते आणि तुमच्या अनेक समस्या कमी करू शकतात. हे तुमच्या पोटाचा चयापचय दर वाढवते आणि आतड्यांच्या हालचालींना गती देते. यामुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या उद्भवत नाही आणि पोट निरोगी राहते. (Diabetes)

ब्राऊन राईस खावा का?

तपकिरी तांदूळ मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी चांगला असतो. मधुमेहाच्या रुग्णांनी ब्राऊन राइस खावे आणि पांढरा भात खाऊ नये, असे काही नाही. तो कोणताही भात खाऊ शकतो, परंतु जर तुम्ही त्यातून स्टार्च काढला तर काहीही नुकसान होणार नाही. मात्र, ज्यादिवशी भात खायचा असेल त्या दिवशी चपाती-भाकरी खाणं टाळा. (Rice)