लाइफस्टाइल

Hindi Speaking Countries: हिंदी भाषा केवळ भारतातच नाही तर जगातील 'या' 8 देशांमध्येही बोलली जाते

हिंदी ही भारतात सर्वात जास्त बोलली जाणारी भाषा असून इतर देशांमधील लोकही ही भाषा बोलतात. ती जगातील तिसरी सर्वात जास्त बोलली जाणारी भाषा बनली आहे.
hindi speaking countries,

hindi speaking countries,

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

हिंदी भाषा केवळ भारतातच नाही तर जगातील इतर आठ देशांमध्येही बोलली जाते.

14 सप्टेंबर 1949 रोजी हिंदीला भारताची अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता मिळाली.

जगभरात 60 कोटींहून अधिक लोक हिंदी बोलतात, ज्यामुळे ती तिसरी सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा ठरली आहे.

countries where hindi is spoken besides india list: दरवर्षी 14 सप्टेंबर रोजी देशभरात राष्ट्रीय हिंदी दिन साजरा केला जातो. 14 सप्टेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने हिंदीला भारताची अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारले आणि 1953 पासून हा दिवस हिंदी दिन म्हणून साजरा करण्याची परंपरा सुरू झाली. जगभरात 60 कोटींहून अधिक लोक हिंदी बोलतात, ज्यामुळे ती जगातील तिसरी सर्वात जास्त बोलली जाणारी भाषा बनली आहे. तसेच भारतासह आणखी कोणते देश हिंदी भाषा बोलतात हे आज जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
India
World
hindi language day

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com