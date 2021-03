होली कब है? सोशल मीडियावर भन्नाट मीम्स व्हायरल

होळी सण आहे मोठा, नाही आनंदाला तोटा असं कायमच म्हटलं जातं. भारतीय संस्कृतीमध्ये प्रत्येक सण, उत्सवाला खास महत्त्व आहे. यातलाच एक सण म्हणजे होळी. सगळे वाईट विचार, चुकीच्या पद्धती, समज-गैरसमज होळीमध्ये दहन करायचे असतात आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच रंगपंचमीच्या दिवशी रंगबिरंगी रंगात न्हाऊन निघायचं असतं. मात्र, यंदाच्या होळीवर कोरोनाचं सावट आहे. त्यामुळे यंदाची होळी अत्यंत साध्या पद्धतीने साजरी करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे २०२० प्रमाणेच यंदाची होळीदेखील साधेपणाने साजरी करावी लागणार असल्यामुळे सोशल मीडियावर काही भन्नाट मीम्स व्हायरल झाले आहेत.

Everyone : on holi gerlz Bois.... .. Meanwhile me : pic.twitter.com/4e0lYAVqb1

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यापासून संपूर्ण जगभरावर कोरोनाचं संकट आहे. आज एक वर्ष उलटल्यानंतरही करोनाचं हे सावट अद्यापही असल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे कोणतेही सार्वजनिक कार्यक्रम, उत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरे करण्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. यामध्येच होळी किंवा रंगपंचमीच्या दिवशी सारेच एकत्र येऊन हा सण साजरा करतात. मात्र, कोरोनामुळे यंदादेखील होळी साधेपणाचे साजरे करावी लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये होळीचा उत्साह असला तरीदेखील अत्यंत साध्या आणि मोजक्या माणसांच्याच उपस्थितीत ती साजरी करावी लागेल. म्हणूनच, सोशल मीडियावर मीम्सला उधाण आलं आहे.

When you realise you'd left for home during Holi 2020 and it's already Holi 2021. pic.twitter.com/IWn4OnMHFL

