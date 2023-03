By

मुंबई : घरात उंदरांचा सुळसुळाट झाला असेल तर डोक्याला ताप होतो. मग असं काही तरी करा सगळेच्या सगळे उंदीर एकाच वेळी धूम ठोकतील. तुम्हाला काही सुचत नसेल तर हा लेख वाचा. (Home Remedies for Rats)

पेपरमिंट स्प्रे केल्यास उंदीर निघून जातील

उंदीर घालवण्यासाठी पेपरमिंट हा एक शक्तिशाली उपाय आहे. जिथे उंदीर येतात तिथे पेपरमिंट स्प्रे वापरा. उंदरांना त्याचा वास आवडत नाही, ते लगेच ते ठिकाण सोडतील. हा उपाय करून पाहिल्यानंतर तुम्हाला दिसेल की उंदीर हळूहळू नाहीसे होतील.

बेसनाच्या पिठात तंबाखू मिसळा

जर तुम्हाला घरातून उंदरांना निरोप द्यायचा असेल तर तंबाखू आणि बेसन तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. तंबाखू आरोग्यासाठी हानिकारक असली तरी उंदरांची दहशत संपवण्यासाठी हा रामबाण उपाय आहे. (home remedies to get rid of rats)

तंबाखूच्या धुंदीमुळे उंदरांना त्रास होतो आणि ते घराबाहेर पडतात. तुम्हाला फक्त तंबाखूमध्ये बेसन आणि तूप मिसळून उंदरांच्या जागी ठेवावे लागेल. जेणेकरून त्यांना त्याचा आस्वाद घेता येईल.

तुरटीची फवारणी केल्यास उंदरांची दहशत संपुष्टात येईल

तुरटी हा उंदरांचा ज्ञात शत्रू आहे. त्याची चव त्यांना अजिबात आवडत नाही. तुरटीच्या पावडरचे द्रावण तयार करून उंदरांच्या जागी शिंपडा. यामुळे उंदीर ते ठिकाण सोडून कायमचे निघून जातात.

लाल मिरची

घरामध्ये सर्वत्र लाल तिखट शिंपडा, जिथे उंदरांचे येणे-जाणे आहे. या उपायानंतर उंदीर पुन्हा त्या ठिकाणी येण्याची हिंमत करणार नाहीत आणि तुमची सुटका होईल.

कापूर उंदरांना शिकवेल धडा

उंदरांना कापूरचा वास अजिबात आवडत नाही. त्यामुळे त्याचा श्वास फुलू लागतो. जर तुम्हाला घरातून उंदीर पळवायचे असतील तर घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात कापूरचे तुकडे ठेवा. असे केल्याने उंदीर आपोआप घराबाहेर पडतील.