India's Sleepless Capital: हवामान बदलामुळे 'या' शहराने गमावली वर्षाला ९३ तासांची झोप!

Is Climate Change Waking You Up?: तुम्हालाही रात्री अचानक जाग येते का? किंवा दिवसभर थकूनही रात्री लवकर झोप लागत नाहीये का? सामान्यतः आपण याचे कारण ताणतणाव, स्क्रीन टाईम किंवा चहा-कॉफीला मानतो. पण, एका नवीन अहवालानुसार कोट्यवधी भारतीयांची झोप उडवण्यामागे एक वेगळंच आणि गंभीर कारण समोर आलं आहे, ते म्हणजे 'हवामान बदल' (Climate Change).'क्लायमेट सेंट्रल'च्या ताज्या अहवालानुसार, जागतिक तापमानवाढीमुळे रात्रीच्या तापमानात होणारी वाढ ही आता एक गंभीर सार्वजनिक आरोग्य समस्या बनली आहे. या अहवालात भारतातील १०७ शहरांसह जगभरातील १,३३८ प्रमुख शहरांच्या तापमान डेटाचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. या विश्लेषणातून समोर आलेली आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे..चेन्नई ठरले देशाचे 'स्लीपलेस कॅपिटल'या अहवालानुसार, भारतातील किनारी शहर असलेल्या चेन्नईमध्ये हवामान बदलामुळे लोक वर्षाला तब्बल ९३ तास झोप गमावत आहेत. देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत हे प्रमाण सर्वाधिक असल्याने चेन्नई देशातील सर्वात जास्त झोप गमावणारे शहर ठरले आहे.इतर प्रमुख शहरांची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे-मुंबई: येथील नागरिक वर्षाला सरासरी ८४ तास झोप गमावत आहेत.कोलकाता: येथील रहिवासी वर्षाला ८० तास झोप कमी घेत आहेत.दिल्ली: दिल्लीकरांची वर्षाला ६६ तास झोप उष्णतेमुळे उडत आहे, ज्यातील ५ तास थेट हवामान बदलामुळे कमी झाले आहेत.बेंगळुरू: या शहरात हवामान बदलाचा थेट परिणाम सर्वाधिक दिसून आला असून, येथील नागरिक फक्त जागतिक तापमानवाढीमुळे वर्षाला ८ तास झोप गमावत आहेत.पुणे आणि अहमदाबाद: या दोन्ही शहरांमध्ये हवामान बदलामुळे वर्षाला ६ तास झोप कमी होत आहे..Lifestyle Diseases : बदलत्या जीवनशैलीमुळे वाढतोय लठ्ठपणाचा धोका; 'ही' आहेत लठ्ठपणाची कारणे.दक्षिण भारताला बसतोय सर्वाधिक फटकाअहवालानुसार, दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये रात्रीच्या वाढत्या तापमानाचा त्रास सर्वात जास्त होत आहे. येथील नागरिक दरवर्षी ७८ ते ९१ तास झोप गमावत आहेत.पुद्दुचेरीमध्ये देशातील सर्वाधिक म्हणजेच प्रति व्यक्ती ९२ तास वार्षिक झोप कमी होत आहे.आंध्र प्रदेशमध्ये ८८.६ तास तर केरळमध्ये ८८.३ तास झोप कमी होत आहे.महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, विश्लेषणात समाविष्ट असलेल्या २२ शहरांमध्ये सरासरी ७६.३ तास झोप कमी होत असल्याचे समोर आले आहे, ज्यातील ५.८ तास थेट हवामान बदलाशी संबंधित आहेत..रात्रीची वाढती उष्णता झोप कशी उडवते ?मानवी शरीराच्या नैसर्गिक प्रक्रियेनुसार, झोप लागण्याआधी शरीराचे तापमान कमी होणे गरजेचे असते. पण, हवामान बदलामुळे जेव्हा रात्रीचे तापमान नेहमीपेक्षा जास्त राहते, तेव्हा शरीराला थंड करण्याची ही नैसर्गिक प्रक्रिया मंदावते. परिणामी, झोप लागण्यास त्रास होणे, रात्री वारंवार जाग येणे आणि झोपेचा दर्जा खालावणे अशा समस्या निर्माण होतात. त्यातच वाढत्या आर्द्रतेमुळे (ह्युमिडिटी) घामा वाटे शरीर थंड होण्यास अडथळा येतो, ज्यामुळे रात्रभर अस्वस्थता जाणवते.आरोग्यावर काय होतोय परिणाम ?अपुऱ्या आणि खराब झोपेचा शरीराच्या संपूर्ण यंत्रणेवर अत्यंत वाईट परिणाम होतो. रात्रीच्या वाढत्या उष्णतेमुळे उद्भवणारी ही अपुरी झोप खालील आजारांना आमंत्रण देत आहे:हृदयविकार आणि उच्च रक्तदाब (हाय ब्लड प्रेशर)मधुमेह (टाईप २ डायबेटिस) आणि लठ्ठपणारोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होणेनैराश्य (डिप्रेशन), चिडचिड आणि मानसिक आरोग्य बिघडणेनिर्णय घेण्याची किंवा काम करण्याची क्षमता कमी होणेया वाढत्या तापमानाचा आणि अपुऱ्या झोपेचा सर्वाधिक धोका वृद्ध, गरोदर महिला, लहान मुले आणि आधीच गंभीर आजार असलेल्या व्यक्तींना होत असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे..जेवल्यानंतर लगेच झोपताय? 'गर्ड' आजाराचा वाढेल धोका! जाणून घ्या डॉक्टरांचा सल्ला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.