लाइफस्टाइल

Christmas 2025: हिरव्या सँटाला लाल करण्यामागे कोका-कोलाचा हात...पण कसा? जाणून घ्या मनोरंजक गोष्ट

Why Coca-Cola Made Santa Claus Red Instead of Green: हिरव्या सँटा ला लाल करण्यामागे कोका-कोलाचा हात होता; जाणून घ्या या बदलामागची मनोरंजक आणि ऐतिहासिक गोष्ट.
Santa Claus's Changed Color Story

Why Coca Cola Changed Santa Claus's Cloth Color

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

अलीकडे ऑस्ट्रेलियात सँटा क्लॉजच्या शरीरयष्टीवरून वाद रंगला आहे. शॉपिंग मॉलमध्ये जाडजूड सँटा दाखवण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी एका आरोग्य क्षेत्रातील संशोधकाने केल्यामुळे ही चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांच्या मते, उशी किंवा इतर साधनांच्या मदतीने सँटा जाड दाखवणं चुकीचा संदेश देतं आणि अति खाण्याच्या सवयींना चालना देऊ शकतं. यावर अनेकांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून, काहींनी याला थेट ‘बॉडी शेमिंग’ही म्हणलं आहे. मात्र या वादातून एक रंजक प्रश्न मात्र समोर आला आहे. सँटा क्लॉज खरंच नेहमीपासूनच असा जाडजूड दाखवला जात होता का?

Loading content, please wait...
Christmas Festival
culture
christmas
Christmas Celebration
Santa Claus

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com