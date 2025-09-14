Life Balance: धावपळीच्या जीवनात समतोल कसा साधायचा? वाचा सकारात्मक जीवनशैलीचे महत्त्व

Work Life Balance: आजकालच्या धावपळीच्या जगात प्रत्येकाकडे करायच्या गोष्टींची मोठी यादी असते आणि त्यामुळे २४ तासांचा दिवससुद्धा पुरेसा वाटत नाही. करिअरमध्ये प्रगती करायची असते, कुटुंबाला वेळ द्यायचा असतो, स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घ्यायची असते, छंद जोपासायचे असतात, पण हे सगळं करताना, अनेकदा आपण थकतो, गोंधळतो आणि स्वतःला हरवून बसतो. अशावेळी गरज असते ती ‘समतोल साधण्याची’..समतोल म्हणजे फक्त वेळापत्रक सांभाळणं नव्हे, तर आयुष्याच्या प्रत्येक क्षेत्रात, योग्य प्रमाण राखणं. काम आणि कुटुंब यामध्ये समतोल ठेवला तर ना नाती बिघडतात, ना करिअर थांबतं. शरीर आणि मन यांचा समतोल साधला, तर आरोग्य चांगलं राहतं आणि आपण अधिक उत्पादक होतो. एवढंच नाही तर आपल्या वागण्या बोलण्यात, वृत्तीत आणि निर्णयांमध्येही समतोल राखला, तर आपण अधिक समजूतदार आणि स्थिर दिसतो. .समतोल का महत्त्वाचा?आरोग्यासाठी : व्यायाम, आहार आणि विश्रांती यांचा योग्य समतोल साधल्यास शरीर निरोगी राहतेनात्यांसाठी : कामाच्या व्यापात थोडा वेळ कुटुंबासाठी काढला, तर नाती अधिक घट्ट होतातकरिअरसाठी : सतत काम न करता थोडा विरंगुळा घेतल्यास कार्यक्षमता वाढते.मानसिक शांततेसाठी : कामं, जबाबदाऱ्या आणि स्वतःचा वेळ यांचा समतोल साधल्यास मन प्रसन्न राहते..दोरीवर चालणारा कलाकार तोल सांभाळत, दोरीवरून पुढे जात राहतो. त्याच्या प्रत्येक पावलात समतोल असतो. तो डावीकडे किंवा उजवीकडे झुकला, तर त्याचा तोल जाऊन तो खाली पडू शकतो. आयुष्यही तसेच आहे. कुठल्याही एका गोष्टीकडे जास्त झुकलात, तर घसरण्याची आणि पडण्याची भीती असते..समतोल साधण्यासाठी काही टिप्स१. प्राधान्यक्रम ठरवा : प्रत्येक गोष्टीचं महत्त्व वेगळं असतं. काही गोष्टी आधी करायच्या असतात, तर काही गोष्टींना थांबवता येतं. याचा विचार करून प्राधान्यक्रम ठरवा.२. स्वतःसाठी वेळ ठेवा : कितीही बिझी असतात, तरी दररोज थोडा वेळ व्यायाम, वाचन किंवा आवडीच्या गोष्टींसाठी राखून ठेवा.३. नाही म्हणायला शिका : सगळ्या जबाबदाऱ्या स्वतःवर घेतल्या, की समतोल बिघडतो. त्यामुळे गरजेपुरत्या आणि जमतील तेवढ्याच जबाबदाऱ्या स्वीकारा..४. लहान ध्येय ठेवा : एकाच वेळी सगळं सांभाळण्याचा ताण न घेता टप्प्याटप्प्याने गोष्टी पूर्ण करा.५. नात्यांना वेळ द्या : कुटुंबीयांशी गप्पा, मित्र-मैत्रिणींसोबत वेळ घालवणं, या गोष्टी मानसिक संतुलनासाठी अतिशय आवश्यक आहेत. त्यामुळे त्यासाठी नक्की वेळ काढा६. स्वभावात समतोल : समतोल स्वभावातसुद्धा असणं महत्त्वाचं आहे. स्वभावामध्ये शांतता आणि समजूतदारपणा ठेवा..समतोल म्हणजे केवळ जबाबदाऱ्यांचं संतुलन नाही, तर जीवन जगण्याची कला आहे. आयुष्याच्या प्रत्येक क्षेत्रात योग्य तो समतोल साधल्यास आपण अधिक निरोगी समाधानी आणि यशस्वी होतो. समतोल हा सुखी आणि समाधानी जीवनाचा पाया आहे.अश्विनी आपटे-खुर्जेकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.