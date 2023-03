मुंबई : होळीच्या सणामध्ये तुम्ही तुमच्या पाळीव प्राण्यांचीही विशेष काळजी घेतली पाहिजे. होळी हा रंगांचा सण आहे, पण आता हे रंग अनेक प्रकारे लोकांना हानी पोहोचवतात कारण त्यात रसायने मिसळली जातात. (how to care your pet animal on holi festival )

होळीला अवघे काही दिवस उरले आहेत. तुम्ही तुमच्या पाळीव प्राण्यावर खूप प्रेम करत असाल तर होळीच्या दिवसांमध्ये त्याची काळजी कशी घ्यावी, याचा आत्ताच विचार करून ठेवा. (pet care tips for holi) हेही वाचा - बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

अशा प्रकारे त्वचेची काळजी घ्या

होळीच्या निमित्ताने पाळीव प्राण्यांच्या त्वचेचीही विशेष काळजी घ्यावी, कारण रंगांमुळे त्यांच्या त्वचेला संसर्ग होऊ शकतो. त्यामुळे त्याच्या पूर्ण अंगाला तेल लावा.

बाजारात तुम्हाला पाळीव प्राण्यांसाठी बनवलेले खास तेल मिळेल. त्याचा वापर पाळीव प्राण्यांच्या त्वचेला हानिकारक रंगांच्या नुकसानीपासून संरक्षण करेल.

आंघोळ

अनेकांना असे वाटते की, मांजर किंवा कुत्र्याला रंग लावलाच नाही, तर मग आंघोळ करायची काय गरज आहे. जरी प्राणी रंगत नसला तरी याचा अर्थ असा नाही की त्यांला आंघोळीची गरज नाही.

होळी संपल्यानंतर लगेच पाळीव प्राण्याला चांगली आंघोळ घालावी. त्याच्या शरीरावरील केस शॅम्पूने धुआ.

अन्नाकडे लक्ष द्या

होळीच्या वेळी रंगांव्यतिरिक्त, तुम्ही तुमच्या पाळीव प्राण्यांच्या खाण्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. होळीच्या निमित्ताने घरोघरी गोड पदार्थ बनवले जातात. मिठाई काही प्राण्यांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.

तुम्ही तुमच्या पाळीव प्राण्यांना या गोष्टी खायला देऊ नका कारण ते त्यांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकतात. त्याऐवजी त्यांना त्यांचे नियमित अन्न द्या.

हेपण करा

होळीच्या वेळी पाळीव प्राण्यांची काळजी घ्या होळीच्या दिवशी तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही त्यांना वेगळ्या खोलीत किंवा वेगळ्या ठिकाणी ठेवू शकता. अशी जागा जिथे कोणी जात नाही.

त्यांच्यासाठी खोलीत खेळणी आणि खाद्यपदार्थ ठेवा जेणेकरून त्यांना एकटेपणा आणि भूक लागणार नाही. तसेच, वेळोवेळी, ते बरोबर आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी त्यांना दुरून एकदा तपासा.

केवळ रंग आणि अन्नच नाही तर तुम्ही त्यांना मोठ्या आवाजातील संगीत आणि आवाजापासूनही दूर ठेवावे, कारण यामुळे त्यांना अस्वस्थ वाटू शकते. म्हणूनच जास्त आवाजात गाणी वाजवू नका.

आपल्या पाळीव प्राण्याला पाण्यात भिजू देऊ नका. यामुळे त्यांचे आरोग्य बिघडू शकते.