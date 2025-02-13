Valentine Day 2026: पार्टनर शिवाय व्हॅलेंटाइन डे कसा साजरा करावा, ज्यामुळे एकटेपण नाही जाणवणार

Solo Valentine’s Day Ideas to Avoid Feeling Lonely: व्हॅलेंटाइन डे म्हणजे प्रेमाचा दिवस आणि या दिवशी जोडीदार एकमेकांसाठी त्यांचं प्रेम व्यक्त करतात. जोडीदार असलेल्या व्यक्तींना तर प्रेमाच्या विविध पद्धती अनुभवता येतात, पण हा दिवस केवळ प्रेमिकांसाठी नसतो..हा दिवस प्रेमाचा, आपुलकीचा, आणि स्नेहाचा असतो, आणि तो केवळ पार्टनरपुरताच मर्यादित नसून आपल्या इतर जवळच्या व्यक्तींनाही समाविष्ट करतो. काही लोक या दिवशी एकटे असतात, मात्र याचा अर्थ असा नाही की ते या दिवसाचा आनंद घेऊ शकत नाहीत. जर तुम्ही एकटे असाल किंवा तुम्हाला पार्टनर नसेल, तरीही व्हॅलेंटाइन डे साजरा करण्याचे अनेक आनंददायक आणि सकारात्मक मार्ग आहेत. चला तर, पाहूया काही अशा उपायांची यादी ज्याद्वारे तुम्ही या खास दिवशी एकटेपण न अनुभवता त्याचा पुरेपूर आनंद घेऊ शकता..Valentine's Day 2026: व्हॅलेंटाइन डे'ला विवाहबद्ध होण्याची अनेकांची संधी हुकणार, नेमंक कारण काय?.स्वतःवर प्रेम कराया दिवशी स्वतःसाठी वेळ काढा आणि स्वतःला आराम द्या. तुमच्या त्वचेसाठी फेस मास्क लावा, स्किनकेअर करा किंवा घरचं स्पा अनुभव घ्या. तुमच्यासाठी काही नवीन खरेदी करा, जसे कपडे, परफ्यूम, किंवा काहीतरी असं जे तुमचं मन प्रसन्न करेल. तुमचं आवडतं पदार्थ तयार करा किंवा तुमच्या आवडीच्या रेस्टोरंटमधून ते ऑर्डर करा..मित्र आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवातुमच्या जवळच्या मित्रांसोबत चित्रपट पाहायला जा, डिनर करा किंवा कॅफे मध्ये वेळ घालवा. कुटुंबासोबत खास वेळ घालवू शकता. आई-वडील किंवा भावंडांसोबत गप्पा मारा, खेळ खेळा किंवा एकत्र काही खास योजना करा. तुमच्या सिंगल मित्रांसोबत छोटीशी पार्टी करा, गिफ्ट्स एक्सचेंज करा आणि मजा करा..Valentine's Day Trip: निसर्गप्रेमी जोडप्यांसाठी परफेक्ट डेस्टिनेशन! पुण्याजवळच्या ‘या’ ठिकाणी साजरा करा व्हॅलेंटाईन डे.तुमच्या आवडीनुसार गोष्टी कराकधी तरी नवीन गोष्टी ट्राय करा, जसे पेंटिंग, स्वयंपाक, नृत्य, योग, किंवा नवीन वाद्य वाजवायला शिकणे. तुमच्या आवडीनुसार चित्रपट किंवा वेब सीरीज बघा. रोमँटिक किंवा कॉमेडी चित्रपट पाहून आनंदी व्हा. बाहेर जाऊन पार्कमध्ये चालायला जा, सोलो ट्रिप प्लॅन करा, किंवा नवीन कॅफेमध्ये भेट द्या..इतरांची मदत कराकोणाला गरज असताना मदत करा. एखाद्या एनजीओ (NGO) मध्ये जाऊन मुलांसोबत वेळ घालवा किंवा कोणाला सरप्राइज गिफ्ट द्या. घरी पाळीव प्राण्यांसोबत वेळ घालवा. जर तुमच्याकडे पाळीव प्राणी असतील, तर त्यांच्यासोबत प्रेमळ क्षण घालवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.