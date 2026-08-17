Kitchen Hacks: गॅस सिलिंडर लवकर संपतोय? 'या' चुकीमुळे होते गॅसची नासाडी; ट्राय करा बर्नर साफ करण्याची सोपी पद्धत!

Fix Yellow Gas Flame and Save LPG: घरगुती गॅसच्या वाढत्या किमतींच्या काळात जर गॅस सिलिंडर वेळेआधीच खाली होत असेल, तर घराचे बजेट बिघडणे स्वाभाविक आहे. अनेकदा गॅस वाचवण्यासाठी वेगवेगळे उपाय केले जातात, पण शेगडीवरील सर्वात महत्त्वाच्या घटकाकडे म्हणजेच गॅस बर्नरकडे दुर्लक्ष होते.जर तुमच्या गॅसचा बर्नर काळा पडला असेल किंवा त्याचे छिद्र (holes) कचऱ्यामुळे बंद झाले असतील, तर गॅसच्या शेगडीतून निळ्या ऐवजी पिवळी किंवा नारंगी ज्योत निघू लागते. याचा थेट अर्थ असा की गॅसची मोठी नासाडी होत आहे आणि स्वयंपाकालाही जास्त वेळ लागत आहे. हा काळा झालेला बर्नर साफ करण्यासाठी महागड्या रसायनांची गरज नाही; घरातील घटकांपासूनच तो अगदी नव्यासारखा चमकवता येतो..बेकिंग सोडा अन् लिंबाचा रसहा बर्नरवर जमलेली जुनी काजळी सहज साफ करण्याचा सर्वात सोपा अन् प्रभावी उपाय आहे.- २ चमचे बेकिंग सोडा, १ लिंबाचा रस आणि थोडे गरम पाणी.- एका भांड्यात गरम पाणी घेऊन त्यात लिंबाचा रस आणि बेकिंग सोडा मिसळा. गॅस बर्नर या मिश्रणात १५ ते २० मिनिटांसाठी ठेवून द्या. त्यानंतर जुन्या टूथब्रशने किंवा तारेच्या स्क्रबरने हलके घासून साफ करा. बर्नर पाहिल्यासारखा चमकू लागेल..Skip the Elevator: रोज जिना चढल्याने Heart Attackचा धोका कमी! पाहा काय सांगतो नवीन संशोधन अहवाल....इनो (Eno) चा झटपट उपायकमी वेळेत आणि जास्त न घासता बर्नर साफ करायचा असल्यास इनो हा उत्तम पर्याय आहे.- १ पाकीट इनो, १ चमचा लिंबाचा रस आणि गरम पाणी.- एका भांड्यात बर्नर ठेवून त्यावर गरम पाणी टाका. त्यात १ पाकीट इनो आणि थोडे लिंबू पिळा. पाण्यात लगेचच फेस तयार होईल. १५ मिनिटे बर्नर तसाच राहू द्या. नंतर बाहेर काढून भांडी घासायच्या साबणाने व ब्रशने धुवून घ्या; सर्व घाण निघून जाईल..पांढरा व्हिनेगर (Vinegar) अन् बेकिंग सोडाडाग आणि बंद झालेली छिद्रे उघडण्यासाठी पांढरा व्हिनेगर अत्यंत उपयुक्त ठरतो.- अर्धा कप पांढरा व्हिनेगर आणि १ चमचा बेकिंग सोडा.- बर्नर रात्रभर किंवा किमान २ ते ३ तासांसाठी व्हिनेगरमध्ये बुडवून ठेवा. बाहेर काढल्यावर त्यावर थोडा बेकिंग सोडा टाका आणि ब्रशने घासून घ्या. बर्नरचे बंद झालेले सर्व छिद्र सहज मोकळे होतील..बर्नर साफ केल्यानंतर 'या' गोष्टींची काळजी घ्याछिद्र मोकळे करा: सफाईनंतरही काही छिद्र बंद राहिल्यास सुई किंवा सेफ्टी पिनच्या साहाय्याने त्यातील घाण बाहेर काढा.पूर्ण वाळवूनच वापरा: धुण्यानंतर बर्नर डायरेक्ट शेगडीवर लावू नका. स्वच्छ सुती कपड्याने पुसून काही वेळ वाळू द्या. ओला बर्नर योग्य प्रकारे पेट घेत नाही.स्वच्छ गॅस बर्नरमुळे गॅसची बचत तर होतेच, शिवाय स्वयंपाकही वेगाने होऊन वेळ आणि पैशांची बचत होते..Parenting Styles: परमिसिव पेरेंटिंग म्हणजे काय? मुलांचे मित्र बना, पण 'ही' एक चूक करू नका! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.