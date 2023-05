मुंबई : अनेकदा मुलं प्लास्टिकचा डबा घेऊन शाळेत जातात. मात्र काही दिवसांच्या वापरानंतर जेवणाच्या डब्यावर डाग पडतात आणि जेवणाच्या डब्यातून दुर्गंधी येऊ लागते.

डिटर्जंट किंवा डिशवॉशिंग साबण गंध आणि डाग काढून टाकत नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही तुम्हाला काही सोप्या टिप्स सांगत आहोत, ज्याच्या मदतीने तुम्ही काही मिनिटांत जेवणाचा डबा स्वच्छ आणि दुर्गंधीमुक्त कराल. (how to clean smell and stains in plastic tiffin)

बेकिंग सोडा - प्लॅस्टिकचा जेवणाचा डबा स्वच्छ करण्यासाठी तुम्ही बेकिंग सोडा देखील वापरू शकता. यासाठी एका पातेल्यात पाणी गरम करा. त्यात ३ चमचे बेकिंग सोडा घालून मिक्स करा. त्यानंतर जेवणाचा डबा या पाण्यात बुडवून ठेवा आणि थोडा वेळ तसाच राहू द्या, तो बाहेर काढा आणि स्वच्छ पाण्याने धुवा, यामुळे तुमचा जेवणाचा डबा स्वच्छ आणि वासमुक्त होईल.

कॉफी - प्लास्टिकचे डबा वासमुक्त करण्यासाठी तुम्ही कॉफीचाही वापर करू शकता. यासाठी जेवणाच्या डब्यात कॉफी पावडर टाकून थोडा वेळ चोळा आणि १५ मिनिटे असेच ठेवा. यानंतर जेवणाचा डबा स्वच्छ पाण्याने धुतल्यास जेवणाचा डबा पूर्णपणे वासमुक्त होईल.

ब्लीच - तुम्ही ब्लीचच्या मदतीने प्लास्टिकचा जेवणाचा डबाही स्वच्छ आणि दुर्गंधीमुक्त करू शकता. यासाठी लिक्विड क्लोरीन ब्लीच पाण्यात मिसळा आणि जेवणाचा डबा त्यात बुडवून काही वेळ तसाच ठेवा. नंतर स्वच्छ पाण्याने धुवा. जेवणाचा डबा लगेच वासमुक्त होईल.

व्हिनेगर - जेव्हा घरामध्ये व्हिनेगर असते, तेव्हा काळजी करण्यासारखे काय आहे. व्हिनेगर वापरल्याने काही मिनिटांत प्लास्टिकचा जेवणाचा डबा स्वच्छ आणि वासमुक्त होऊ शकतो.

यासाठी एका ग्लास पाण्यात व्हिनेगर मिसळा आणि जेवणाच्या डब्यात टाका आणि काही वेळ राहू द्या. काही वेळाने लिक्विड डिटर्जंटने स्वच्छ करा. यामुळे जेवणाचा डबा पूर्णपणे स्वच्छ आणि दुर्गंधीमुक्त होईल.

मीठ आणि लिंबू - प्लास्टिकच्या जेवणातील डाग आणि वास दूर करण्यासाठी तुम्ही मीठ आणि लिंबू देखील वापरू शकता. यासाठी दोन चमचे लिंबाचा रस आणि दोन चमचे मीठ एक लिटर पाण्यात मिसळून चांगले मिसळा.

आता हे पाणी कोमट गरम करा, त्यानंतर जेवणाचा डबा या मिश्रणात टाका आणि साधारण ५ मिनिटे राहू द्या. ५ मिनिटांनंतर तुम्ही ब्रशला स्वच्छ पाण्याने घासून स्वच्छ करू शकता, वासही निघून जाईल आणि तुमचा जेवणाचा डबाही स्वच्छ होईल.