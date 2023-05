FD Interest

By

मुंबई : बँक ऑफ बडोदाने मुदत ठेवीवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. या सरकारी बँकेने दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या एफडीवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी BOB FD वरील व्याजदर ७.२५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

त्याच वेळी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे दर ७.७५ टक्क्यांवर पोहोचले आहेत. बँक ऑफ बडोदाच्या एफडीवरील नवीन व्याजदर १२ मे पासून लागू झाले आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये रेपो दरात वाढ झाल्यानंतर अनेक बँकांनी एफडीवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. त्यामुळे एफडीकडे लोकांचे आकर्षणही वाढले आहे. (bank of Baroda has increased interest rates for fixed deposit )

३९९ दिवसांच्या एफडीवर ७.७५% व्याज

बँक ऑफ बडोदा सर्वसामान्य नागरिकांना ७.२५ टक्के आणि ज्येष्ठ नागरिकांना ३९९ दिवसांच्या एफडीवर ७.७५ टक्के व्याजदर देत आहे. ही बडोदा तिरंगा प्लस ठेव योजना आहे. ही बँक १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीच्या FD वर सर्वसामान्य नागरिकांना ६.२५ टक्के आणि ज्येष्ठ नागरिकांना ६.७५ टक्के व्याजदर देत आहे.

पाच वर्षांपेक्षा जास्त आणि १० वर्षांपर्यंतच्या FD वर, बँक सर्वसामान्य नागरिकांना ६.५ टक्के आणि ज्येष्ठ नागरिकांना ७.५० टक्के व्याजदर देत आहे. २ वर्षांपेक्षा जास्त आणि ३ वर्षांपर्यंतच्या FD वर, बँक सामान्य नागरिकांना ७.०५ टक्के आणि ज्येष्ठ नागरिकांना ७.५५ टक्के व्याज देत आहे.

बँक ऑफ बडोदा एफडी व्याज दर

बजाज फायनान्सनेही दर वाढवले ​​आहेत

यापूर्वी बजाज फायनान्सने त्यांच्या एफडीवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. कंपनीने बुधवारी त्यांच्या एफडी दरांमध्ये ०.४० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बजाज फायनान्सच्या एफडीवरील व्याजदर ८.६० टक्क्यांवर गेला आहे.

कंपनी ४४ महिन्यांच्या मुदतीच्या FD वर ज्येष्ठ नागरिकांना हा व्याजदर देत आहे. वाढलेले व्याजदर १० मे २०२३ पासून लागू आहेत.