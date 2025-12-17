Chenpi : संत्र्याची साल विकून लोक बनतायत लखपती; 1 किलोची किंमत वाचून व्हाल शॉक, तुम्ही कसा करू हा शकता बिझनेस? पाहा

संत्री खाल्ली की त्याची साल आपण सर्रास कचऱ्यात टाकतो. मात्र हीच साल अक्षरशः सोन्याच्या भावाने विकली जात असल्याचं ऐकलं तर तुम्हाला धक्का बसेल. आता तुम्ही म्हणाल ही कसं शक्य आहे पण मित्रांनो ही खरं आहे. संत्र्याची साल किलोने विकल्यास ती 8 लाख रुपये इतक्या किमतीत खरेदी केली जाते. पण हे कस शक्य आहे? वाचा सविस्तर...चीनमध्ये संत्र्याच्या सुकवलेल्या सालींना ‘चेनपी’ असं नाव आहे आणि या चेनपीमुळे अनेक लोक कोट्याधीश बनत आहेत.चीनच्या ग्वांगडोंग प्रांतातील झिन्हुई हा भाग ‘चेनपी कॅपिटल’ म्हणून ओळखला जातो. येथे शेकडो वर्षांपासून संत्र्याच्या साली सुकवून साठवून ठेवल्या जातात. हा काही आधुनिक ट्रेंड नसून पारंपरिक पद्धत आहे, जी आज गुंतवणुकीच्या मोठ्या मॉडेलमध्ये रूपांतरित झाली आहे..Google Search : रात्रीच्या वेळेस पुरुष गुगलवर सगळ्यात जास्त काय सर्च करतात? 2025 च्या नव्या रिपोर्टने दुनिया हादरली.चेनपी म्हणजे काय?चेनपी म्हणजे संत्रे किंवा मँडरीन संत्र्याच्या साली सावलीत आणि उन्हात पूर्णपणे वाळवून वर्षानुवर्षे एज केलेल्या साली. हिरवी, कच्ची संत्री तोडून त्यांच्या साली काढल्या जातात आणि त्या काही दिवसांपासून अनेक दशकांपर्यंत साठवून ठेवल्या जातात. जितकी साल जुनी, तितकी तिची किंमत जास्त. कारण काळानुसार तिचा सुगंध, चव आणि औषधी गुणधर्म वाढत जातात.चेनपीचे फायदेया सुकवलेल्या सालींचे आरोग्यदायी फायदेही मोठे आहेत. चेनपी पचन सुधारते, खोकला कमी करते, फुफ्फुस स्वच्छ ठेवण्यास मदत करते आणि सर्दी पडस्यावर प्रभावी मानली जाते. यामध्ये नॉबिलेटिन आणि हेस्पेरिडिनसारखे घटक असतात, जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात. स्वयंपाकातही चेनपीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. हर्बल चहा, मसाले, ऑरेंज चिकन, बीफ डिशेसमध्ये चेनपीची खास चव लोकप्रिय आहे..Dhurandhar : धुरंधरच्या शूटिंगसाठी रणवीर सिंग पाकिस्तानला गेलेला? स्वतः सांगितलं लोकेशन, कमी खर्चात तुम्हीही देऊ शकता भेट.चेनपीची किंमत किती?मात्र या सालींची खरी किंमत आज औषधोपचार आणि गुंतवणुकीसाठी आहे. १ ते ३ वर्षांची चेनपी ६०० ते १००० रुपये किलो दराने विकली जाते. १० वर्षांची साल तब्बल १२ हजार रुपये किलोला मिळते. ३० वर्षांची चेनपी एक लाख रुपये किलो तर ५० वर्षांपेक्षा जुनी साल ८ लाख रुपये किलोपर्यंत पोहोचते. २०२३ मध्ये हॉंगकॉंगमधील लिलावात १९६८ सालची चेनपी ८ लाख रुपयांना विकली गेली होती..19 Minute 34 Second Viral Video नंतर आता 5.39 मिनिटचा व्हिडिओ व्हायरल? सोशल मीडियावर उडलाय गोंधळ.चीनमध्ये अनेक गृहिणी घरच्या घरी साली सुकवून ५ ते १० वर्षांनी विकतात आणि मोठा नफा कमावतात. एका फळविक्रेत्याच्या मते, गेल्या पाच वर्षांत चेनपीच्या किमती सहापट वाढल्या आहेत. मागणी प्रचंड आणि पुरवठा मर्यादित असल्याने ई कॉमर्सवर चेनपी लिस्ट होताच स्टॉक संपतो. आता हळूहळू भारतातही या संत्र्याच्या सालीच्या रूपात असलेल्या सोन्याकडे लोकांचे लक्ष वेधले जात आहे. भारतात हा बिझनेस सुरू केल्यास नक्कीच चांगली कमाई होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.