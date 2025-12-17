लाइफस्टाइल

Chenpi : संत्र्याची साल विकून लोक बनतायत लखपती; 1 किलोची किंमत वाचून व्हाल शॉक, तुम्ही कसा करू हा शकता बिझनेस? पाहा

Dried Orange Peel : कचऱ्यात जाणारी संत्र्याची साल बनतेय लाखांची गुंतवणूक..पण कसं? जाणून घ्या सविस्तर
Dried orange peels (Chenpi) stored for aging, used in traditional medicine and traded as a high-value investment product.

Dried orange peels (Chenpi) stored for aging, used in traditional medicine and traded as a high-value investment product.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

संत्री खाल्ली की त्याची साल आपण सर्रास कचऱ्यात टाकतो. मात्र हीच साल अक्षरशः सोन्याच्या भावाने विकली जात असल्याचं ऐकलं तर तुम्हाला धक्का बसेल. आता तुम्ही म्हणाल ही कसं शक्य आहे पण मित्रांनो ही खरं आहे. संत्र्याची साल किलोने विकल्यास ती 8 लाख रुपये इतक्या किमतीत खरेदी केली जाते. पण हे कस शक्य आहे? वाचा सविस्तर..

Loading content, please wait...
Fruit
buisness
Orange
Investment
health
Investment Opportunities

Related Stories

No stories found.