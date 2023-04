How To Get Rid of Mosquitoes : हे पाच घरगुती उपाय ट्राय करा, घरात एकही डास दिसणार नाही

How To Get Rid of Mosquitoes : जर तुमच्या बालकनीत, अंगणात किंवा घरात डास येत असतील तर ही बातमी तुम्ही वाचायलाच हवी. उन्हाळा सुरू होताच डासांची संख्या वाढत असते ज्यामुळे डेंगूसारख्या आजारांचा धोका वाढतो.

अशात स्वत:ला आणि स्वत:च्या कुटूंबाला सुरक्षित कसं ठेवायचं हा प्रयत्न प्रत्येकजण करतात. आज आपण या डासांपासून सावध राहण्याचे काही घरगुती उपाय जाणून घेणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (How To Get Rid of Mosquitoes try these home remedies )

घरगुती उपाय

लसूण

लसूण हे डास पळवण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. यासाठी तुम्ही लसूणच्या 2-3 कळ्या बारीक करुन 1 ग्लास पाणीमध्ये उकळायचं. यानंतर एका स्प्रे बॉटलमध्ये स्टोअर करायचं. सायंकाळी लसूणचं पाणी घरात सर्वत्र स्प्रे करायंच.

सोयाबीन ऑईल-

सोयाबीन ऑईलच्या मदतीने डासांना तुम्ही पळवू शकता. हा उपाय करण्यासाठी 5 ते 7 कापूस बॉलला घेऊन सोयाबीनचं तेल लावा त्यानंतर कापसाचे बॉलला घेऊन घरातील कोपऱ्यात ठेवावे. या वासाने घरातील डास पळतील.

कापूर-

डास पळवण्यासाठी तुम्ही झोपण्यापूर्वी रुमध्ये 15-20 मिनिटे कापूर जाळा. असं केल्याने डास लगेच पळतील.

कॉफी स्प्रे-

डासांना पळवण्यासाठी एक स्प्रे बॉटलमध्ये पाणी भरुन त्यात 1 चम्मच कॉफी टाका आणि घरात स्प्रे करा यामुळे तुम्हाला डासांपासून सुटका मिळणार.

पुदीना ऑइल-

खूप कमी लोकांना या गोष्टी माहिती आहे की डासांना पुदीन्याचा सुगंध आवडत नाही. अशात डासांना पळवण्यासाठी पुदीन्याचे तेल तुम्ही घरात स्प्रे करा. याशिवाय तुम्ही पुदीन्याचे काही पाने घरात वेगवेगळ्या भागात ठेवा, यामुळे डास पळतील.