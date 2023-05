Weight Loss

By

मुंबई : निरोगी शरीर देखील प्रत्येकाच्या इच्छा यादीत समाविष्ट आहे. उन्हाळ्यात निरोगी शरीर मिळविण्यासाठी बहुतेक लोक जेवण वगळण्याचा आणि कमी खाण्याचा अवलंब करतात. यामुळे त्यांना झटपट परिणाम दिसू शकतात, परंतु यामुळे तीव्र थकवा आणि आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतात.

तुमच्या मेहनतीचे फळ देणारे तंदुरुस्त शरीर असण्यासाठी, तुमची तंदुरुस्ती दर्शवणाऱ्या शारीरिक गरजांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. जलद वजन कमी करण्यासाठी आपल्या व्यायामाचे परिणाम पाहण्यासाठी, एक चांगला आहार नेहमी असावा.

आज आम्ही तुम्हाला ५ आहार नियमांबद्दल सांगणार आहोत, ज्याच्या मदतीने वर्कआउट आणि व्यायामाशिवाय वजन कमी होते. (how to loose weight without exercise)

१. पुरेसे प्रथिने वापरा

प्रत्येक जेवणासोबत लीन प्रोटीनचा चांगला स्रोत समाविष्ट करण्याचे ध्येय ठेवा. प्रथिने स्नायूंच्या ऊतींचे बांधकाम आणि दुरुस्ती करण्यास मदत करतात. दररोज शरीराच्या वजनाच्या प्रति पौंड सुमारे ०.८ ते १ ग्रॅम प्रोटीनचे लक्ष्य ठेवा. प्रथिनांच्या चांगल्या स्रोतांमध्ये चिकन, टर्की, मासे, टोफू, कडधान्ये, ग्रीक दही आणि अंडी यांचा समावेश होतो.

२. फळे, भाज्या आणि संपूर्ण धान्य

संपूर्ण, प्रक्रिया न केलेले पदार्थ आपल्या आहाराचा भाग बनवा. यामध्ये फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य, पातळ प्रथिने आणि निरोगी चरबी यांचा समावेश आहे. हे खाद्यपदार्थ सामान्यत: अधिक पौष्टिक-दाट असतात, शाश्वत ऊर्जा प्रदान करतात आणि संपूर्ण आरोग्यास समर्थन देतात.

३. अन्न सेवन मर्यादित करा

जास्त खाणे टाळण्यासाठी आपल्या अन्नाच्या प्रमाणात लक्ष द्या. लहान प्लेट्स आणि कटोरे वापरून आपल्या शरीराच्या भूक आणि परिपूर्णतेच्या सिग्नलकडे लक्ष द्या. हळूहळू खाणे आणि प्रत्येक चाव्याचा आस्वाद घेतल्याने तुम्हाला अधिक समाधानी वाटू शकते, जे शेवटी पचन देखील सुधारते.

४. साखरेचे सेवन कमी करा

जास्त साखरेचे सेवन कमी करा, ज्यामुळे वजन वाढू शकते आणि तुमच्या प्रगतीमध्ये अडथळा येऊ शकतो. साखरयुक्त पेये, प्रक्रिया केलेले स्नॅक्स, मिष्टान्न आणि गोड मसाल्यांपासून सावध रहा.

५. भरपूर पाणी प्या

दिवसभरात पुरेसे पाणी पिणे फार महत्वाचे आहे. पाणी योग्य शारीरिक कार्ये राखण्यास मदत करते, पचनास मदत करते. जर तुम्ही शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय असाल आणि तुम्हाला त्या पातळीच्या हायड्रेशनची आवश्यकता असेल तर दररोज किमान ८ कप पाणी किंवा त्याहून अधिक पिण्याचा प्रयत्न करा.

सूचना - या लेखात दिलेली माहिती सामान्य ज्ञानासाठी आहे. कोणत्याही प्रकारच्या औषधोपचारांसाठी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.